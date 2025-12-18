Διεθνή

Η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για 4η συνεχόμενη συνεδρίαση

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο έως το 2027, ενώ η πλειονότητα θεωρεί πλέον πιθανότερη μια μελλοντική αύξηση, παρά μείωση
Τα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη
REUTERS / Heiko Becker / File Photo

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρηθούν τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, με τις νέες οικονομικές προβλέψεις να δείχνουν ότι η ανάπτυξη παραμένει σταθερή και ότι ο πληθωρισμός δεν πρόκειται να αποκλίνει σημαντικά από τον στόχο, σύμφωνα με την εκτίμηση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ θα παραμείνει στο 2% σήμερα (18.12.2025), όπως προβλέπει έρευνα του Bloomberg. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο έως το 2027, ενώ η πλειονότητα θεωρεί πλέον πιθανότερη μια μελλοντική αύξηση, παρά μείωση.

Αντίστοιχα συναισθήματα έχουν επηρεάσει και τις αγορές, μετά τη δήλωση της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ότι είναι άνετη με το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη κίνηση. Η εικόνα δεν είναι ίδια παντού: η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται ευρέως να ακολουθήσει σήμερα, με πιθανή περαιτέρω χαλάρωση το 2026.

Στην ΕΚΤ, υπάρχει ελάχιστη επιθυμία να ασχοληθεί με το κόστος δανεισμού προς το παρόν. Οι αξιωματούχοι αισθάνονται ολοένα και πιο σίγουροι ότι η οικονομία των 20 κρατών – μελών της ευρωζώνης θα διατηρήσει την ανθεκτικότητά της και ότι ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί κοντά στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

«Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή στον τόνο της Λαγκάρντ», δήλωσε ο Γιάρι Στεν, επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs για την Ευρώπη. «Οι πιθανότητες για μια ακόμη περικοπή το 2026 έχουν μειωθεί περαιτέρω».

Διεθνή
