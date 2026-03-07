Η Ινδία αύξησε τις τιμές του υγραερίου που χρησιμοποιούν οι νοικοκυρές για μαγείρεμα

Η Ινδία αύξησε τις τιμές για το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αέριο μαγειρέματος για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα χρόνο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει τις ενεργειακές ροές στη Μέση Ανατολή και αυξάνει το κόστος καυσίμων.

Η Indian Oil, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Ινδίας, αύξησε την τιμή του υγραερίου 14,2 κιλών στο Νέο Δελχί κατά 7% στις 913 ρουπίες (9,95 δολάρια), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, γεγονός που είναι αποτέλεσμα των παρενεργειών του πολέμου στο Ιράν που έχει τροφοτήσει το ράλι του πετρελαίου. Άλλοι κρατικοί λιανοπωλητές όπως η Bharat Petroleum και η Hindustan Petroleum, κινήθηκαν ανάλογα σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση για τους οικιακούς καταναλωτές από τον Απρίλιο.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής υγραερίου στον κόσμο, προμηθεύεται περισσότερο από το 90% των εισαγωγών της από τη Μέση Ανατολή. Μεγάλο μέρος αυτής της προμήθειας διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι πλέον ουσιαστικά κλειστό για την διακίνηση φορτίων συμπιέζοντας τις αποστολές ενός καυσίμου που χρησιμοποιείται ευρέως για το μαγείρεμα σε όλη τη χώρα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, αν και οι καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επιδότηση 300 ρουπιών για φιάλες αερίου, θα πρέπει και αυτοί να πληρώσουν 60 ρουπίες επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί ενός κυβερνητικού αξιωματούχου. Αυτό θα αυξήσει την τιμή μιας φιάλης LPG για τους φτωχούς Ινδούς στις 613 ρουπίες.

Η αύξηση της τιμής θα επηρεάσει τα περίπου 333 εκατομμύρια νοικοκυριά που χρησιμοποιούν LPG στην Ινδία. Οι καταναλωτές στις πόλεις έχουν επίσης πρόσβαση σε φυσικό αέριο μέσω αγωγών. Πρακτικά, οι υψηλότερες τιμές του υγραερίου μαγειρέματος είναι πιθανό να αυξήσουν τον πληθωρισμό.

Οι τιμές των εμπορικών φιαλών LPG που χρησιμοποιούνται από ξενοδοχεία και εστιατόρια αυξήθηκαν κατά 6,5% στις 1.883 ρουπίες, σύμφωνα με την Indian Oil. Οι εμπορικές τιμές, οι οποίες αναθεωρούνται μηνιαίως, αυξήθηκαν τελευταία φορά κατά 1,6% την 1η Μαρτίου.

Προκειμένου να ενισχύσει τα αποθέματα υγραερίου, η κυβέρνηση πίεσε τα διυλιστήρια να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή και να δώσουν προτεραιότητα στους οικιακούς χρήστες, περιορίζοντας παράλληλα τις προμήθειες στα πετροχημικά εργοστάσια.

Η αύξηση των τιμών δικαιολογήθηκε από κυβερνητικούς παράγοντες ως απόρροια της αύξησης των τιμών αναφοράς ενώ υπάρχει δέσμευση να μην αυξηθούν οι τιμές του βενζίνης και του ντίζελ.