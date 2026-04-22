Η Ιταλία αναμένει μείωση του ελλείματος κατά 2,8% του ΑΕΠ φέτος – Σκιές για «πειραγμένη» πρόβλεψη

Η Ιταλία στοχεύει να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της κάτω από το όριο 3% του ΑΕΠ που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2026, παρά την επιδείνωση των προοπτικών ανάπτυξης λόγω του αυξανόμενου κόστους ενέργειας που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα Τετάρτη (22.4.2026) το πολυετές πλαίσιο προϋπολογισμού, που ανάμεσα σε άλλα, περιέχει νέες προβλέψεις για το ΑΕΠ και τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Reuters, προβλέπεται ότι με τα ισχύοντα πολιτικά δεδομένα παγκοσμίως η ιταλική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 0,5% το 2026 και κατά 0,7% το 2027. Σημειώνεται ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί από την κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο ήταν στο 0,7 και 0,8% αντίστοιχα.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού προβλέπεται να μειωθεί σε περίπου 2,8% του ΑΕΠ φέτος από 3,1% το 2025 και σε περίπου 2,6% το 2027, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν το περασμένο φθινόπωρο, Πριν από την παρουσίαση, η Eurostat και η Ιταλική Στατιστική Υπηρεσία (ISTAT) θα δημοσιεύσουν στοιχεία για το έλλειμμα του 2025, με τη Ρώμη να ελπίζει σε αναθεώρηση προς τα κάτω, στο 3% από το 3,1%, που είχε εκτιμήσει η ISTAT τον Μάρτιο.

Ένα έλλειμμα 3%, όπως είχε θέσει ως στόχο η κυβέρνηση για το 2025, θα επέτρεπε στην Ιταλία να εξέλθει φέτος από μια πειθαρχική διαδικασία της ΕΕ για το «υπερβολικό» της έλλειμμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι Βρυξέλλες θα πειστούν πως η βελτίωση των δημοσιονομικών της είναι μόνιμη.

Ωστόσο, στη γειτονική χώρα έχει προκληθεί αναστάτωση λόγω των πιέσεων που έχει δεχθεί τις τελευταίες μέρες η ISTAT από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης να αναθεωρήσει προς τα κάτω την προηγούμενη εκτίμησή της. Ο πρόεδρος της Υπηρεσίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως δεν προσπάθησε να πείσει τους εργαζόμενους να «πειράξουν» τα στοιχεία.

Ο Ιταλός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τομάσο Φότι, δήλωσε την Τρίτη (21.4.2026) ότι το έλλειμμα του 2025 ενδέχεται να αναφερθεί ακόμη και στο 2,9%, ενώ άφησε αιχμές για την ISTAT λέγοντας χαρακτηριστικά «ελπίζω ότι κανείς δεν παίζει εις βάρος της Ιταλίας».