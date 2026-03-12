Η Κίνα ακυρώνει φορτία εξαγωγής βενζίνης και ντίζελ, «πατάει γερό φρένο» στις εξαγωγές καυσίμων για να αντιμετωπίσει την κρίση

Τα διυλιστήρια πετρελαίου στην Κίνα έχουν αρχίσει να ακυρώνουν συμφωνημένα φορτία εξαγωγής εξευγενισμένων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης και του ντίζελ, καθώς το Πεκίνο αυστηροποιεί περαιτέρω τους περιορισμούς για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες επεξεργασίας πετρελαίου στην Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ενημερώθηκαν την περασμένη εβδομάδα να σταματήσουν να υπογράφουν νέες συμβάσεις εξαγωγής και να διαπραγματευτούν την ακύρωση φορτίων που είχαν ήδη συμφωνηθεί. Η τελευταία οδηγία αποτελεί ένα βήμα μπροστά από την προηγούμενη οδηγία, η οποία είχε θεωρηθεί μη υποχρεωτική, και ότι επέτρεπε την πραγματοποίηση ορισμένων αποστολών φόρτωσης του Μαρτίου.

Τα διυλιστήρια έχουν πλέον λάβει οδηγίες να αναστείλουν όλες τις εξαγωγές των λεγόμενων «καθαρών» προϊόντων πετρελαίου που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις τελωνειακές διαδικασίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα για την απαγόρευση αναχώρησης των αποστολών που δεν έχουν ακόμη εκτελωνιστεί από την Τετάρτη.

Η τεράστια βιομηχανία διύλισης της Κίνας εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την εγχώρια αγορά της, αλλά η χώρα είναι επίσης σημαντικός εξαγωγέας καυσίμων προς την Ασία και πέρα ​​από αυτήν. Η τελευταία κίνηση έρχεται καθώς μια διευρυνόμενη σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο ανατρέπει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και εγείρει ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Αύξηση 18,3% του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας

Σημειώνεται επίσης ότι το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας κατέγραψε ετήσια αύξηση 18,3% στο πρώτο δίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Κίνας (GAC). Ο συνολικός όγκος του εμπορίου των αγαθών καταγράφηκε στα 7,73 τρισ. γιουάν (περίπου 970 δισ. ευρώ) κατά το ίδιο δίμηνο.

Οι εξαγωγές κατέγραψαν ετήσια αύξηση 19,2% στα 4,62 τρισ. γιουάν (περίπου 580 δισ. ευρώ), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν 17,1% στα 3,11 τρισ. γιουάν (περίπου 390 δισ. ευρώ).

