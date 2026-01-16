Διεθνή

Η Κίνα αντιδρά στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Ταϊβάν

Η Ταϊπέι θα επενδύσει 500 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ
Grunge flags illustration of three countries with conflict and political problems (cracked concrete background) | USA, China and Taiwan
Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε σήμερα (16.1.2025) η Κίνα ανακοίνωσε ανακοινώνοντας ότι αντιτίθεται «αποφασιστικά» στην εμπορική συμφωνία που συνήφθη από τις ΗΠΑ και την Ταϊβάν και προβλέπει την ανάπτυξη της παραγωγής ημιαγωγών στο αμερικανικό έδαφος, με αντάλλαγμα τη μείωση των τελωνειακών δασμών στα ταϊβανέζικα προϊόντα.

«Η Κίνα αντιτίθεται συστηματικά και αποφασιστικά σε κάθε συμφωνία που έχει επιπτώσεις στο ζήτημα της κυριαρχίας ή επίσημο χαρακτήρα, η οποία υπογράφεται ανάμεσα σε χώρες με τις οποίες έχει διπλωματικές σχέσεις και την κινεζική περιφέρεια της Ταϊβάν», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Ζιακούν. Κάλεσε τις ΗΠΑ «να σέβονται σχολαστικά την αρχή της μίας Κίνας».

Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο τμήμα του εδάφους της.

Να σημειωθεί ότι Ουάσινγκτον και Ταϊπέι κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία, η οποία προβλέπει μείωση των δασμών στα ταϊβανέζικά προϊόντα αλλά και σημαντικές επενδύσεις από την Ταϊβάν στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, χθες Πέμπτη (15.1.2025).

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι δασμοί στα προϊόντα που εξάγει η Ταϊβάν στις ΗΠΑ θα μειωθούν στο 15% από 20% -θέτοντάς τους στο ίδιο επίπεδο με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα- και σε αντάλλαγμα το αυτοδιοικούμενο νησί θα επενδύσει 500 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ.

Διεθνή
