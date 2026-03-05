Η Κίνα παίρνει μέτρα για να μην ξεμείνει από καύσιμα: Στοπ στις εξαγωγές diesel και αμόλυβδης

Η κυβέρνηση της Κίνας ζήτησε από τις μεγαλύτερες εταιρείες διύλισης πετρελαίου της χώρας να αναστείλουν τις εξαγωγές πετρελαίου κίνησης (diesel) και βενζίνης, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο διαταράσσει την άφιξη αργού πετρελαίου από μία από τις μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής στον κόσμο.

Aξιωματούχοι της Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, του κορυφαίου φορέα οικονομικού σχεδιασμού της Κίνας, συναντήθηκαν με στελέχη εταιρειών διύλισης και ζήτησαν προφορικά την άμεση προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές.

Ζητήθηκε από τις εταιρείες διύλισης να σταματήσουν να υπογράφουν νέες συμβάσεις και να διαπραγματευτούν την ακύρωση των ήδη συμφωνημένων αποστολών, ανέφεραν οι πηγές. Προβλέπεται εξαίρεση για τα καύσιμα αεροσκαφών και τα καύσιμα πλοίων που βρίσκονται σε τελωνειακές αποθήκες και για τις προμήθειες προς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, πρόσθεσαν.

Οι εταιρείες PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group και η ιδιωτική εταιρεία διύλισης Zhejiang Petrochemical Co. λαμβάνουν τακτικά ποσοστώσεις εξαγωγής καυσίμων από την κυβέρνηση.

Η Κίνα διαθέτει έναν τεράστιο τομέα διύλισης, αλλά μεγάλο μέρος της παραγωγής της διοχετεύεται για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελεί κρίσιμο προμηθευτή. Σε ολόκληρη την Ασία, κατατάσσεται τρίτη στις θαλάσσιες εξαγωγές, πίσω από τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη. Ωστόσο, οι προληπτικοί περιορισμοί του Πεκίνου αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες σε ολόκληρη την περιοχή που εξαρτάται από τις εισαγωγές να δοθεί προτεραιότητα στις εγχώριες ανάγκες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή βαθαίνει.

Με σχεδόν κανένα πετρέλαιο ή καύσιμο να μην εξέρχεται από τον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ το Σάββατο (28.2.2026), οι διυλιστές από την Ιαπωνία έως την Ινδονησία και την Ινδία έχουν αρχίσει να μειώνουν τους ρυθμούς παραγωγής και να αναστέλλουν τις εξαγωγές.

Η Κίνα έχει επιδιώξει ενεργά να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό της με υδρογονάνθρακες τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθεί να λαμβάνει σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών πετρελαίου της από τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των αποστολών του Ιράν.