Η Κίνα σχεδιάζει αντίμετρα για την βιομηχανική ανάπτυξη «Made In Europe»

Η Κίνα προειδοποίησε ότι θα λάβει μέτρα εναντίον της ΕΕ σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες υιοθετήσουν το πρόγραμμα «Made in Europe» πρόγραμμα που στοχεύει στη βιομηχανική ανάπτυξη της Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησης από αγορές όπως η Κίνα.

Η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Ευρώπης και Κίνας εισέρχεται σε μια νέα φάση, με το Πεκίνο να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα μείνει αδρανές απέναντι σε κινήσεις που θεωρεί εχθρικές. Το «Made in Europe», που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο έχει ως στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη των χωρών της ΕΕ, που τα τελευταία χρόνια έχει δοκιμαστεί σε πολλά επίπεδα λόγω του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, αλλά και του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν.

Αφορά εταιρείες που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια κονδύλια σε στρατηγικούς τομείς, όπως τα αυτοκίνητα, οι« πράσινες» τεχνολογίες και ο χάλυβας. Το πρόγραμμα επιβάλλει στις επιχειρήσεις να πληρούν ελάχιστα όρια για εξαρτήματα που κατασκευάζονται στην ΕΕ και αναμένεται η έγκριση του από το Ευρωκοινοβούλιο.

Όπως επισημαίνεται από το Γαλλικό Πρακτορείο, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως υπέβαλε στις 24 Απριλίου τα σχόλιά του στην Κομισιόν και εξέφρασε τις «σοβαρές ανησυχίες» του Πεκίνου ως προς την υλοποίηση του προγράμματος.

«Η Κίνα θα παρακολουθήσει με προσοχή τη νομοθετική διαδικασία και είναι έτοιμη να διεξαγάγει διάλογο», τονίζει πηγή του υπουργείου Εμπορίου και προσθέτει πως εξετάζεται η λύση των αντίμετρων, προκειμένου να μην βγουν ζημιωμένες οι κινέζικες εταιρείες που εξάγουν προϊόντα στην Ευρώπη. «Εάν η ΕΕ αγνοήσει τις προτάσεις της Κίνας και επιμείνει στην υιοθέτηση αυτού του κειμένου ως έχει, ζημιώνοντας τα συμφέροντα κινεζικών εταιρειών, η Κίνα δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να λάβει αντίμετρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Πεκίνο, το πρόγραμμα θεσπίζει «ρήτρες» για την προέλευση ειδών ή συστατικών «αποκλειστικά» Made in Europe, που θα βλάψουν κυρίως κινεζικές εταιρείες και προωθούν «διακριτική μεταχείριση» σε βάρος τους.

Υπενθυμίζεται πως το κείμενο της Κομισιόν σχετικά με το πρόγραμμα απαιτεί από εταιρείες σε τομείς που χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας «έναν αριθμό ή ένα ποσοστό συστατικών» να έχουν «προέλευση» από την Ευρώπη ώστε να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν δημόσιες χρηματοδοτήσεις.

Το κείμενο αφορά ειδικά την αυτοκινητοβιομηχανία, τους παραγωγούς ειδών ανανεώσιμης ενέργειας (φωτοβολταϊκά πλαίσια, μπαταρίες, αντλίες θερμότητας, πυρηνικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί…), τη βαριά βιομηχανία και άλλα. Το όνομα της Κίνας δεν αναφέρεται αλλά «φωτογραφίζεται», καθώς οι Ευρωπαίοι καταγγέλλουν εδώ και χρόνια πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από πλευράς κινεζικών εταιρειών που κατ’ αυτούς επιδοτούνται γενναία από το Πεκίνο.