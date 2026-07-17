Η Κίνα θα φορολογήσει τις μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα και αποθήκευση ενέργειας

Η Κίνα σχεδιάζει να τερματίσει μια δεκαετή απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης για τις ηλιακές μπαταρίες και τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, κίνηση που σηματοδοτεί μια αλλαγή πολιτικής καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να περιορίσει τον έντονο ανταγωνισμό στις βιομηχανίες που ηγούνται της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.

Η Κίνα θα επιβάλει αρχικά φόρο κατανάλωσης 2%, από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους στις μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήματα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και από την 1η Απριλίου του 2027 στις ηλιακές μπαταρίες.

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Πρόκειται για ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (17.7.2026), σύμφωνα με την οποία ο φόρος θα αυξηθεί περαιτέρω, στο 4% για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 και από την 1η Απριλίου 2028 για τα ηλιακά κύτταρα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι κινεζικές αρχές κάλεσαν κορυφαίους κατασκευαστές μπαταριών για να τους προειδοποιήσουν για την ανεξέλεγκτη επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου τιμών.

Πάντως, οι φορολογικές αλλαγές δεν θα ισχύουν για τις σχετικά νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως τα ηλιακά κύτταρα περοβσκίτη, οι μπαταρίες ιόντων νατρίου και οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης, οι οποίες θα παραμείνουν απαλλαγμένες από τον φόρο από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος του 2028.