Η Κίνα βάζει «φρένο» στο ράλι του γουάν απέναντι στο δολάριο για να προστατεύσει τις εξαγωγές της

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας προσπαθεί να φρενάρει το ράλι που σημειώνει το γουάν έναντι του δολαρίου προκειμένου να προστατεύσει τις εξαγωγές της χώρας από την αύξηση του κόστους.

Στις συναλλαγές της Παρασκευής η ισοτιμία βρέθηκε κοντά στα 6,8290 γουάν ανά δολάριο με τη δεκαήμερη μεταβλητότητα του νομίσματος της Κίνας να υποχωρεί σημαντικά αυτή την εβδομάδα, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανάδειξη του γουάν ως του μοναδικού νομίσματος στην Ασία που κατέγραψε κέρδη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, χάρη στην ανθεκτικότητα της Κίνας απέναντι στα ενεργειακά σοκ. Η κεντρική τράπεζα διαχειρίζεται το ράλι μέσω του ημερήσιου fixing, δηλαδή του καθορισμού μιας αντιπροσωπευτικής συναλλαγματικής ισοτιμίας με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Περιόρισε λοιπόν τις κινήσεις του γουάν μέσω του fixing σε ένα εύρος 2%.

Αυτό σηματοδοτεί ότι η Κίνα αποθαρρύνει τις διακυμάνσεις για το νόμισμα και έχει καταφέρει να προστατεύσει το γουάν από τις έντονες διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος λόγω του πολέμου. Όπως είναι αναμενόμενο μια υπερβολικά γρήγορη ανατίμηση του γουάν δεν είναι επιθυμητή από τις κινεζικές αρχές που θέλουν να προστατεύσουν τις εξαγωγές της χώρας.

Σημειώνεται ότι το ράλι του γουάν «ακολουθεί» τις νέες τάσεις στις διεθνείς αγορές μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η αυξημένη αστάθεια της αγοράς, η οποία επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, ωθεί τους επενδυτές να διαφοροποιηθούν και να απομακρυνθούν από το δολάριο, δημιουργώντας ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία από Κίνα, Ασία και Ευρώπη.

Οι παγκόσμιοι επενδυτές αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο την Κίνα ως «ασφαλές καταφύγιο» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Bilal Hafeez, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Macro Hive, δήλωσε στο Bloomberg ότι η αγορά γουάν αποτελεί μία από τις αγαπημένες του επενδυτικές επιλογές και προέβλεψε ότι το νόμισμα θα φτάσει στο 6,4 έναντι του δολαρίου έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας χτίζει άμυνες απέναντι σε μια υπερβολικά απότομη ενίσχυση του γουάν, ενώ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα αύξησε το ανώτατο όριο για τα εξωχώρια δάνεια ορισμένων τραπεζών, μια κίνηση που αναμένεται να μειώσει τις πιέσεις ανατίμησης στο νόμισμα.

Επιπλέον, οι αγορές δολαρίων από κινεζικές κρατικές τράπεζες σε πρόσφατες συνεδριάσεις έχουν συμβάλει στον περιορισμό της ανοδικής δυναμικής του γουάν.