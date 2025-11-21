Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει να πουλήσει τσιπ Nvidia H200 στην Κίνα

Aξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συζητήσεων σχετικά με το αν θα επιτρέψουν στην Nvidia να πουλήσει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 στην Κίνα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, μια πιθανή κίνηση που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική νίκη για την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

Η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ έχει πραγματοποιήσει εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τις αποστολές τσιπ Nvidia στην ασιατική χώρα τις τελευταίες ημέρες, αναφέρουν οι πηγές. Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, τόνισαν, και είναι απολύτως πιθανό η ιδέα να παραμείνει εσωτερική συζήτηση και να μην οδηγήσει ποτέ σε πραγματικές εγκρίσεις αδειών, οι οποίες απαιτούνται βάσει των ελέγχων εξαγωγών που επέβαλε για πρώτη φορά η Ουάσιγκτον το 2022.

Ωστόσο, το γεγονός ότι εξετάζεται η αποστολή H200 αποτελεί σημαντική απόκλιση από τις προηγούμενες δημόσιες θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τους ελέγχους εξαγωγών ημιαγωγών. Θα αποτελούσε επίσης μια παραχώρηση προς το Πεκίνο, η οποία σχεδόν σίγουρα θα προκαλούσε ευρεία αντίδραση από τους σκληροπυρηνικούς της Κίνας στην Ουάσιγκτον.

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου, της Nvidia και του υπουργείου Εμπορίου δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.