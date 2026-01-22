Η Mercosur σε προσωρινή εφαρμογή από τον Μάρτιο

Σε προσωρινή ισχύ ήδη από τον Μάρτιο αναμένεται να τεθεί η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur με χώρες της Νότιας Αμερικής, παρά την επικείμενη νομική αμφισβήτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα είπε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Reuters.

«Η συμφωνία ΕΕ – Mercosur θα τεθεί προσωρινά σε ισχύ μόλις την επικυρώσει η πρώτη χώρα της Mercosur, πιθανότατα η Παραγουάη τον Μάρτιο», ανέφερε ο διπλωμάτης.

Οι ευρωβουλευτές παρέπεμψαν την αμφιλεγόμενη συμφωνία με τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη για νομικό έλεγχο, κάτι που ενδέχεται να καθυστερήσει την οριστική έγκρισή της κατά δύο χρόνια.

Η συμφωνία, η μεγαλύτερη που έχει υπογράψει ποτέ η ΕΕ με τα μέλη της Mercosur μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, έχει προκαλέσει ανησυχία σε επιχειρηματικούς κύκλους της Γερμανίας και στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος εξέφρασε λύπη για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θέσει επιπλέον εμπόδια.

Ωστόσο, τόνισε πως η συμφωνία είναι δίκαιη και απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, παρά τις αντιδράσεις.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας θεωρούν ότι θα βοηθήσει την ΕΕ να αντισταθμίσει τις απώλειες από τους αμερικανικούς δασμούς και να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα.

Από την άλλη, η Γαλλία και άλλοι επικριτές εκφράζουν φόβους ότι η συμφωνία θα αυξήσει τις εισαγωγές φθηνού βόειου κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών, πλήττοντας τους εγχώριους αγρότες.