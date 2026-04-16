Η οικονομία της Κίνας ανακάμπτει παρά τον πόλεμο, με την ανάπτυξη να ξεπερνά τις προβλέψεις

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 5%
Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας ανέκαμψε το πρώτο τρίμηνο του 2026, φθάνοντας το 5% σε ετήσια βάση, επίπεδο υψηλότερο από το αναμενόμενο (4,8%) υποδηλώνοντας περιορισμένες επιπτώσεις μέχρι στιγμής από τον πόλεμο στο Ιράν. 

Το ενθαρρυντικό αποτέλεσμα ανακοινώθηκε καθώς η παγκόσμια οικονομία πλήττεται πλέον από τον αντίκτυπο του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν. Η ανάπτυξη της Κίνας είχε ανακοινωθεί πως δεν ξεπέρασε το 4,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ο ταχύτερος ρυθμός των τελευταίων τριών τριμήνων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας που δόθηκαν σήμερα (16.4.2026) στη δημοσιότητα.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,7% τον Μάρτιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, περισσότερο από τις προβλέψεις, αλλά επιβραδύνοντας τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

Οι λιανικές πωλήσεις υπολειπόταν των προβλέψεων και αυξήθηκαν κατά 1,7%, αποδυναμώνοντας την αύξηση κατά 2,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

