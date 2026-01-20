Η Πολωνία «ποντάρει» στον χρυσό – Σχέδιο αγοράς 150 τόνων από την κεντρική τράπεζα της χώρας

Σχέδιο για την αγορά έως και 150 τόνων χρυσού ενέκρινε η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, μια κίνηση που θα αυξήσει τα συνολικά αποθέματα της χώρας στους 700 τόνους, όπως ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, εφόσον υλοποιηθεί η απόφαση αυτή, θα κατατάξει την Πολωνία ανάμεσα στις δέκα χώρες παγκοσμίως με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

Την κατεύθυνση αυτή είχε προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Άνταμ Γκλαπίνσκι, ζητώντας από το διοικητικό συμβούλιο να αυξήσει το ανώτατο όριο των αποθεμάτων χρυσού από τους 550 τόνους που κατείχε η χώρα στο τέλος του 2025.

Μέχρι σήμερα, η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας είχε τη δυνατότητα να κατανέμει έως και το 30% των συνολικών συναλλαγματικών της αποθεμάτων σε χρυσό. Ωστόσο, δεν έχει τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιτευχθεί ο νέος στόχος των 700 τόνων.

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής ασφάλειας και διαφοροποίησης των αποθεματικών, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας διεθνώς.