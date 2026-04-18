Η Ρουμανία παίρνει θέση στην αγορά γαλακτοκομικών της Κίνας, η αξία της οποίας ξεπερνά τα 70 δισ. δολάρια

Η Κίνα ενέκρινε τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Ρουμανία, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων το Σάββατο (18.4.2026).

Η κίνηση αυτή της Κίνας επιτρέπει στους Ρουμάνους παραγωγούς που πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστέλλουν στη χώρα γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως τυρί, γάλα σε σκόνη, προϊόντα ορού γάλακτος και βρεφικού γάλακτος.

Τα προϊόντα που παρασκευάζονται από αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα θα πρέπει να πληρούν τα κινεζικά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξαγωγής πρέπει να εγκρίνονται από τις ρουμανικές αρχές και να είναι καταχωρημένες στην Κίνα, ενώ το νωπό γάλα πρέπει να προέρχεται από αγροκτήματα που δεν έχουν προσβληθεί από σοβαρές ζωικές ασθένειες και τελούν υπό επίσημη εποπτεία. Οι αποστολές πρέπει να συνοδεύονται από κτηνιατρικά πιστοποιητικά υγείας και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υπολειμμάτων, επεξεργασίας και ιχνηλασιμότητας, όπως τονίζει η κινεζική εποπτική αρχή εμπορίου.

Η Κίνα και η Ρουμανία υπέγραψαν μνημόνιο γεωργικής συνεργασίας στις 17 Μαρτίου, το οποίο υποστηρίζει την επέκταση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας της Κίνας.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα για τις γαλακτοκομικές εταιρείες της Κίνας ανήλθαν σε 510 δισ. γιουάν (71 δισ. δολάρια) το 2024, σύμφωνα με την Ένωση Γαλακτοκομικών της Κίνας.