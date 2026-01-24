Η Scope προειδοποιεί ότι η κόντρα ΗΠΑ – ΕΕ, εάν συνεχιστεί, θα φέρει υποβαθμίσεις

Η απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και η αυξανόμενη ένταση με την Ευρώπη φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τον γεωπολιτικό κίνδυνο για τις αγορές. Η Scope Ratings προειδοποιεί για επιδείνωση των πιστοληπτικών προοπτικών τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Συγκεκριμένα, η αβεβαιότητα στις διατλαντικές σχέσεις επηρεάζει πλέον και τις αξιολογήσεις κρατικού κινδύνου των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Σύμφωνα με την έκθεση της Scope, η στάση της κυβέρνησης Τραμπ και η ένταση με την ΕΕ επιβαρύνουν τις προοπτικές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ο οίκος σημειώνει ότι η «συγκρατημένη αισιοδοξία» για την Ευρώπη παραμένει εύθραυστη και μπορεί να ανατραπεί αν επιδεινωθούν κρίσιμες εστίες αστάθειας, όπως οι εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία, η ρωσική στάση στην Αρκτική, αλλά και οι πολιτικές εξελίξεις σε χώρες-κλειδιά όπως η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία.

Παράλληλα, η Scope επισημαίνει ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ δημιουργούν ρήγματα που επιβαρύνουν και τις ΗΠΑ, με αυξημένο κίνδυνο λαθών τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο.

Ανησυχία προκαλεί επίσης η πίεση προς τη Fed, καθώς οι επενδυτές ενδέχεται να απομακρυνθούν από αμερικανικά assets, με αρνητικές συνέπειες για το δολάριο και αυξημένο κόστος δανεισμού.

Η Scope έχει ήδη υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ, σε αντίθεση με άλλους μεγάλους οίκους, και αποτελεί έναν από τους βασικούς οίκους αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όσον αφορά την Ευρώπη, η επίδραση μιας επιδείνωσης στις σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν θα είναι ίση για όλες τις χώρες. Οι βόρειες χώρες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, όπως η Δανία, η Νορβηγία και η Σουηδία, φαίνονται πιο ανθεκτικές, ενώ η Φινλανδία και κάποιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θεωρούνται πιο ευάλωτες.

Η Scope προειδοποιεί επίσης ότι μια βαθύτερη ρήξη στο ΝΑΤΟ μπορεί να επιφέρει επιπλέον δημοσιονομικές πιέσεις, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες θα αναγκαστούν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

Για τη Γερμανία, ο οίκος επισημαίνει την πολιτική αβεβαιότητα γύρω από τον κυβερνητικό συνασπισμό του καγκελαρίου Μερτς, που αποτελεί παράγοντα κινδύνου και για τις γειτονικές χώρες.

Η έκθεση καταλήγει ότι η αυξανόμενη πολιτική πόλωση στα μεγάλα κράτη-μέλη της ΕΕ μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις γεωπολιτικές προκλήσεις, ιδιαίτερα καθώς εντείνεται η αμερικανική παρέμβαση στην ευρωπαϊκή πολιτική.