Διεθνή

Η SpaceX αποτιμάται στα 800 δισ. δολάρια και ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην Ιστορία

Η SpaceX δήλωσε ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή δημόσια προσφορά το 2026, η οποία θα στοχεύει στη χρηματοδότηση πτήσεων του νέου πυραύλου Starship, στη τεχνητής νοημοσύνης και μια βάση στη Σελήνη
Η στιγμή της εκτόξευσης του Starship της SpaceX
Η στιγμή της εκτόξευσης του Starship της SpaceX / REUTERS / Steve Nesius

Πώληση μετοχών σε επενδυτές σχεδιάζει η SpaceX, αποτιμώντας την εταιρεία του Έλον Μασκ που κατασκευάζει πυραύλους και δορυφόρους στα περίπου 800 δισ. δολάρια. Η κίνηση αυτή ανοίγει το δρόμο για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά (IPO), που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η SpaceX δήλωσε ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή IPO το 2026, η οποία θα στοχεύει στη χρηματοδότηση πτήσεων του νέου πυραύλου Starship, στη δημιουργία διαστημικών κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και μια βάση στη Σελήνη.

Η τιμή ανά μετοχή των 421 δολαρίων στην τελευταία δευτερογενή προσφορά της, την οποία παρουσίασε ο οικονομικός διευθυντής Bret Johnsen στο υπόμνημα προς τους μετόχους, είναι σχεδόν διπλάσια από τα 212 δολάρια ανά μετοχή που είχαν οριστεί τον Ιούλιο σε αποτίμηση 400 δισ. δολαρίων.

Η αποτίμηση ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 500 δισ. δολαρίων που είχε σημειώσει τον Οκτώβριο η OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT, καθιστώντας την SpaceX για άλλη μια φορά την πιο πολύτιμη εταιρεία κλειστού κυκλώματος στον κόσμο.

Εάν ο Μασκ αποφασίσει να προχωρήσει με την αρχική δημόσια προσφορά, θα είναι μια ακόμη επικίνδυνη επιχείρηση για αυτόν, αλλά θα εξαρτηθεί από μια σειρά φιλόδοξων και επικίνδυνων σχεδίων που η SpaceX θα πρέπει να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
135
121
111
93
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
«Πράσινο φως» για το αναθεωρημένο InvestEU: Η ΕΕ αυξάνει την εγγύηση κατά 2,9 δισ. ευρώ και μειώνει τη γραφειοκρατία
Το αναθεωρημένο πρόγραμμα InvestEU στοχεύει σε περισσότερες επενδύσεις, λιγότερους δείκτες για ΜΜΕ και ετήσιες αντί εξαμηνιαίων εκθέσεων για τους εταίρους υλοποίησης στα πλαίσια της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ
European union flag against parliament in Brussels, Belgium
Newsit logo
Newsit logo