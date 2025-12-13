Η SpaceX αποτιμάται στα 800 δισ. δολάρια και ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην Ιστορία

Πώληση μετοχών σε επενδυτές σχεδιάζει η SpaceX, αποτιμώντας την εταιρεία του Έλον Μασκ που κατασκευάζει πυραύλους και δορυφόρους στα περίπου 800 δισ. δολάρια. Η κίνηση αυτή ανοίγει το δρόμο για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά (IPO), που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η SpaceX δήλωσε ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή IPO το 2026, η οποία θα στοχεύει στη χρηματοδότηση πτήσεων του νέου πυραύλου Starship, στη δημιουργία διαστημικών κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και μια βάση στη Σελήνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τιμή ανά μετοχή των 421 δολαρίων στην τελευταία δευτερογενή προσφορά της, την οποία παρουσίασε ο οικονομικός διευθυντής Bret Johnsen στο υπόμνημα προς τους μετόχους, είναι σχεδόν διπλάσια από τα 212 δολάρια ανά μετοχή που είχαν οριστεί τον Ιούλιο σε αποτίμηση 400 δισ. δολαρίων.

Η αποτίμηση ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 500 δισ. δολαρίων που είχε σημειώσει τον Οκτώβριο η OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT, καθιστώντας την SpaceX για άλλη μια φορά την πιο πολύτιμη εταιρεία κλειστού κυκλώματος στον κόσμο.

Εάν ο Μασκ αποφασίσει να προχωρήσει με την αρχική δημόσια προσφορά, θα είναι μια ακόμη επικίνδυνη επιχείρηση για αυτόν, αλλά θα εξαρτηθεί από μια σειρά φιλόδοξων και επικίνδυνων σχεδίων που η SpaceX θα πρέπει να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια.