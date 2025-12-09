Η Βουλή της Γερμανίας εγκρίνει παραγγελίες στρατιωτικού εξοπλισμού 52 δισ. ευρώ

Βουλευτές της Γερμανίας αναμένεται να δώσουν έγκριση την επόμενη εβδομάδα σε 29 παραγγελίες στρατιωτικού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 52 δισ. ευρώ (61 δισ. δολάρια), στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις της Bundeswehr στον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης.

Οι παραγγελίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υλικού και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 22 δισ. ευρώ για βασικό στρατιωτικό εξοπλισμό και ένδυμα, 4,2 δισ. ευρώ για οχήματα μάχης πεζικού Puma, 3 δισ. ευρώ για πυραύλους και εκτοξευτές αναχαίτισης αεράμυνας Arrow 3 και 1,6 δισ. ευρώ για δορυφόρους επιτήρησης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Αυτό θα σηματοδοτήσει τόσο τον μεγαλύτερο αριθμό παραγγελιών υψηλής αξίας όσο και την υψηλότερη αξία κυβερνητικών συμβάσεων που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή προϋπολογισμού της Ομοσπονδιακής βουλής της Γερμανίας (Bundestag) σε μία μόνο κλειστή συνεδρίαση, αναφέρουν οι πηγές. Οι εκπρόσωποι του υπουργείου Άμυνας στο Βερολίνο δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που τους εστάλη μέσω e-mail.

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Γερμανία άφησε κατά μέρος δεκαετίες δημοσιονομικής συγκράτησης για να χρηματοδοτήσει την επέκταση των παραμελημένων ενόπλων δυνάμεών της, διοχετεύοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στην ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας.

Χαρακτηρισμένη από τον πρώην σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο Όλαφ Σολτς ως ιστορική καμπή, η στρατιωτική επέκταση έχει διευρυνθεί από τον συντηρητικό διάδοχό του Φρίντριχ Μερτς, αναδιαμορφώνοντας την αρχιτεκτονική της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Ο Μερτς αναφέρθηκε στη δέσμευσή του να καταστήσει τη Bundeswehr τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης σε μια ανοιχτή συζήτηση με τους πολίτες χθες το βράδυ.