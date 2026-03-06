Ινδία: «Ναι» σε παραδόσεις πετρελαίου από τη Ρωσία λένε οι ΗΠΑ αλλά μόνο για ένα μήνα

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (5.3.2026) πως «παρακάμπτει» τις κυρώσεις που είναι σε ισχύ και επιτρέπει για ένα μόνο μήνα παραδόσεις πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ινδία, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήττει άμεσα τον εφοδιασμό του ασιατικού γίγαντα.

Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, η «άδεια» στην Ινδία για τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου έχει διάρκεια ως το τέλος της ημέρας την 3η Απριλίου.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε μέσω X ότι η άδεια αυτή δόθηκε για να επιτραπεί να συνεχίσει να ρέει πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. «Αυτό το προσωρινό μέτρο δεν θα αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στη ρωσική κυβέρνηση, καθώς δεν αδειοδοτούνται παρά μόνο συναλλαγές που αφορούν πετρέλαιο που ήταν ήδη εγκαταλελειμμένο στη θάλασσα», ανέφερε προσθέτοντας ότι οι πωλήσεις στην Ινδία «θα αμβλύνουν την πίεση που προκαλείται από την απόπειρα του Ιράν να πάρει όμηρο την παγκόσμια ενέργεια».

Το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι η άδεια αυτή δεν αφορά πετρέλαιο προερχόμενο από το Ιράν.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση, όπως και η ΕΕ και οι υπόλοιπες χώρες της G7, προοδευτικά έθεσαν σε εφαρμογή από το 2022 πολλά πακέτα κυρώσεων που έχουν στο στόχαστρο τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, ώστε να μειωθεί η δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όμως η Ινδία συνέχισε και μάλιστα αύξησε τις αγορές ρωσικού αργού, που διατίθεται σε τιμές χαμηλότερες της αγοράς, κι έγινε ένας από τους βασικούς προορισμούς του, μετά την Κίνα.

Για να αναγκάσει το Νέο Δελχί να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τον Αύγουστο επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% σε κάποια ινδικά προϊόντα, προτού το ύψος τους μειωθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ινδία.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρωθεί μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ αφορούσε και μερίδα των προϊόντων της Ινδίας, στα οποία ωστόσο επιβλήθηκαν επιπρόσθετοι δασμοί 10% την 24η Φεβρουαρίου, όπως στο σύνολο των προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ.