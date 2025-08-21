ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στα μέσα Αυγούστου

Στο υψηλότερο επίπεδο αυξήθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα από τον Ιούνιο, ενισχύοντας τα στοιχεία που δείχνουν ότι η αμερικανική αγορά εργασίας επιδεινώνεται.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 11.000 σε 235.000 την εβδομάδα που έληξε στις 16 Αυγούστου. Η μέση πρόβλεψη ήταν για 225.000 αιτήσεις, σύμφωνα με έρευνα αναλυτών του Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, που αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, αυξήθηκαν σε 1,97 εκατ. την εβδομάδα που έληξε στις 9 Αυγούστου, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (21.8.2025).

Η συνεχής αύξηση των νέων αιτήσεων ενδέχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες για την αγορά εργασίας, μετά την τελευταία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία έδειξε υποτονική πρόσληψη και υψηλότερη ανεργία. Η τελευταία αύξηση των συνεχιζόμενων αιτήσεων δείχνει ότι οι άνεργοι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση νέας εργασίας.

Ο μέσος όρος των νέων αιτήσεων των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, ένας δείκτης που βοηθά στην εξομάλυνση των διακυμάνσεων από εβδομάδα σε εβδομάδα, ανέβηκε στις 226.250 – το υψηλότερο επίπεδο σε ένα μήνα.

Πριν από την προσαρμογή για εποχιακούς παράγοντες, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, το Μίσιγκαν και το Τέξας, ενώ οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν στο Κεντάκι, τη Μασαχουσέτη και την Αϊόβα.