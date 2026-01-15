ΗΠΑ: Μυστήριο με την πρώτη πώληση πετρελαίου από την Βενεζουέλα – Άγνωστος ο αγοραστής

Η πρώτη πώληση βενεζουελάνικου πετρελαίου από τις ΗΠΑ μετά την ανάληψη του ελέγχου του τομέα αυτού, κατόπιν της σύλληψης του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως ανακοίνωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Συγκεκριμένα, το ποσό της πώλησης του πετρελαίου από τις ΗΠΑ ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο αγοραστής, ενώ νέες πωλήσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

«Ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε μια ιστορική ενεργειακή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, αμέσως μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η οποία θα ωφελήσει τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη Βενεζουέλα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ 30 – 50 εκατομμύρια βαρέλια υψηλής ποιότητας πετρελαίου, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις. Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί στην παραγωγή ενός έως δύο μηνών, με τα έσοδα από την πώληση να ελέγχονται από τις αμερικανικές αρχές.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προτρέπει τους μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους να εξετάσουν την εκμετάλλευση των τεράστιων κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, με εκτιμήσεις ότι οι επενδύσεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ο επικεφαλής της ExxonMobil τόνισε την προηγούμενη Παρασκευή ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες είναι «αδύνατο» να προχωρήσει επένδυση στη χώρα.

Με βάση το σχέδιο του Λευκού Οίκου, το Καράκας δεν έχει λόγο στην εκμετάλλευση του υπεδάφους του. Ο Τραμπ προειδοποίησε τις πετρελαϊκές εταιρείες ότι πρέπει να συναλλάσσονται απευθείας μαζί του και όχι με τη Βενεζουέλα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο τίθενται υπό ειδική προστασία τα περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας, μεταξύ των οποίων και τα πετρελαϊκά έσοδα, που βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος, προκειμένου να εμποδίσει την κατάσχεσή τους από τα δικαστήρια ή τους πιστωτές της χώρας.