ΗΠΑ: Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε υψηλό πενταμήνου

Αυξήθηκαν τον Οκτώβριο οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, ενδεχομένως μετριάζοντας ορισμένες ανησυχίες για πιο έντονη επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε στα 7,67 εκατομμύρια τον Οκτώβριο από 7,66 εκατομμύρια τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (9.12.25).

Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 7,12 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο με την δημοσίευση και των δύο μηνιαίων στοιχείων να έχει καθυστερήσει λόγω του shutdown της κυβέρνησης.