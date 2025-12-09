Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

ΗΠΑ: Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε υψηλό πενταμήνου

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε στα 7,67 εκατομμύρια τον Οκτώβριο από 7,66 εκατομμύρια τον προηγούμενο μήνα
Concept of Teamwork and Professional Business Environment
iStock

Αυξήθηκαν τον Οκτώβριο οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, ενδεχομένως μετριάζοντας ορισμένες ανησυχίες για πιο έντονη επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε στα 7,67 εκατομμύρια τον Οκτώβριο από 7,66 εκατομμύρια τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (9.12.25).

Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 7,12 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο με την δημοσίευση και των δύο μηνιαίων στοιχείων να έχει καθυστερήσει λόγω του shutdown της κυβέρνησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
201
201
162
112
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Reuters: Η ΕΚΤ υποστηρίζει την απλοποίηση των τραπεζικών κανόνων
Την Πέμπτη (11.12.25), ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων που στοχεύει σε λιγότερες, αντί για χαμηλότερες, απαιτήσεις για το κεφάλαιο των τραπεζών, ώστε να προστατευτούν από πιθανούς κραδασμούς
Τα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη
HΠΑ: Έρχονται αποζημιώσεις στους επενδυτές της ρωσικής Lukoil με χρήματα από την πώληση της
Οι Αμερικανοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια όταν αναγκάστηκαν πρώτα να παγώσουν και στη συνέχεια να διαγράψουν τις μετοχές τους σε ρωσικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Lukoil, μετά την έναρξη του ρωσο - ουκρανικού πολέμου
Ένας φακός αερίου φαίνεται δίπλα στην πινακίδα της εταιρείας Lukoil στην πλατφόρμα πετρελαίου Filanovskogo στην Κασπία Θάλασσα.
Η Βουλή της Γερμανίας εγκρίνει παραγγελίες στρατιωτικού εξοπλισμού 52 δισ. ευρώ
22 δισ. ευρώ για βασικό στρατιωτικό εξοπλισμό και ένδυμα, 4,2 δισ. ευρώ για οχήματα μάχης πεζικού Puma, 3 δισ. ευρώ για πυραύλους και εκτοξευτές αναχαίτισης αεράμυνας Arrow 3 και 1,6 δισ. ευρώ για δορυφόρους επιτήρησης
Γερμανικός στρατός σε εκπαίδευση
Newsit logo
Newsit logo