ΗΠΑ: Στάσιμοι παρέμειναν οι μισθοί τον Σεπτέμβριο – Οι αυξήσεις τιμών φρενάρουν την αγοραστική δύναμη

Σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, τα κέρδη αυξήθηκαν μόλις κατά 0,8% - αντιστοιχώντας στον πιο αργό ετήσιο ρυθμό από τα μέσα του 2024
Στάσιμοι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα παρέμειναν οι μισθοί στις ΗΠΑ, υποδεικνύοντας ότι η αγορά εργασίας ψύχεται και οι συνεχιζόμενες αυξήσεις τιμών περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, οι μισθοί για όλους τους υπαλλήλους στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητοι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας την Παρασκευή (21.11.25), η οποία καθυστέρησε λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, τα κέρδη αυξήθηκαν μόλις κατά 0,8% – αντιστοιχώντας στον πιο αργό ετήσιο ρυθμό από τα μέσα του 2024, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αγορά εργασίας έχει μειωθεί σημαντικά φέτος. Οι προσλήψεις έχουν συγκεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε δύο μόνο κλάδους – την υγειονομική περίθαλψη και τη φιλοξενία – με την ανεργία να αυξάνεται. Ως αποτέλεσμα, οι αυξήσεις στους μισθούς έχουν επιβραδυνθεί.

Οι ωριαίες αποδοχές για τους παραγωγικούς και μη εποπτικούς υπαλλήλους μειώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η έκθεση της Παρασκευής συνδυάζει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό με πρόσφατα στοιχεία για τους μισθούς. Οι οικονομολόγοι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το μέτρο ως κινητήριο μοχλό των δαπανών των νοικοκυριών, οι οποίες τελευταία έχουν γίνει πιο διχασμένες, με τους πλουσιότερους Αμερικανούς να προωθούν την κατανάλωση.

