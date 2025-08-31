Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι εμπορικές διαπραγματεύσεις παρά τη δικαστική απόφαση για τους δασμούς

Ο Γκρίρ δεν ανέφερε με ποιες χώρες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις οι ΗΠΑ, ωστόσο είπε πως ο ίδιος μίλησε με έναν υπουργό Εμπορίου χθες το πρωί
Αμερικανική σημαία μπροστά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ
REUTERS / Ken Cedeno

Συνεχίζει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με εμπορικούς εταίρους η κυβέρνηση Τραμπ παρά την απόφαση αμερικανικού εφετείου βάσει της οποίας οι περισσότεροι δασμοί του Αμερικανού προέδρου είναι παράνομοι, δήλωσε σήμερα (31.8.2025) ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

«Οι εμπορικοί εταίροι μας συνεχίζουν να εργάζονται πολύ στενά μαζί μας στις διαπραγματεύσεις», είπε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Fox News, “Fox & Friends”. «Οι άνθρωποι προχωρούν με τις συμφωνίες τους, ανεξαρτήτως του τι αυτό το δικαστήριο μπορεί να πει στο μεταξύ».

Ο Γκρίρ δεν ανέφερε με ποιες χώρες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις οι ΗΠΑ, ωστόσο είπε πως ο ίδιος μίλησε με έναν υπουργό Εμπορίου χθες (30.8.2025) το πρωί.

