Ιρανικά δεξαμενόπλοια απενεργοποιούν αναμεταδότες και παρακάμπτουν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ φορτωμένα αργό πετρέλαιο

Τουλάχιστον δύο φορτωμένα ιρανικά δεξαμενόπλοια έπλευσαν από τον Περσικό Κόλπο και πέρασαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, ως μέρος ενός στολίσκου που έκανε διαδρομή γύρω από τα πολεμικά πλοία και μετέφερε περίπου 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην αγορά.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα Hero II και Hedy, δύο πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου με σημαία Ιράν, καταγράφηκαν σε δορυφορικές εικόνες να περνούν τη γραμμή αποκλεισμού που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και να εισέρχονται στην Αραβική Θάλασσα στις 20 Απριλίου, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Vortexa. Τα δύο πλοία μπορούν να μεταφέρουν έως και 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και δεδομένης της ικανότητας της Τεχεράνης να συνεχίζει να μεταφέρει αργό πετρέλαιο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αποκλεισμό την περασμένη εβδομάδα απαγορεύοντας την είσοδο ή την έξοδο πλοίων που συνδέονται με το Ιράν από τον Περσικό Κόλπο. Ένα φορτηγό πλοίο κατασχέθηκε το Σαββατοκύριακο και η κυβέρνηση των ΗΠΑ δήλωσε χθες Τρίτη (21.4.2026) ότι είχε επιβιβαστεί σε ένα πετρελαιοφόρο που είχε υποστεί κυρώσεις σε ύδατα ανατολικά της Σρι Λάνκα.

Ωστόσο, στοιχεία από το Vortexa υποδηλώνουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να είναι σε θέση να εξάγει το πετρέλαιό του, με τουλάχιστον 34 δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ιράν να διασχίζουν τα Στενά και να προσπερνούν τα πολεμικά πλοία. Από αυτά, τα 19 κατευθύνονταν από τον Περσικό Κόλπο και τα περισσότερα μετέφεραν φορτίο.

Το Vortexa εντόπισε τις αποστολές χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, καθώς τα σκάφη που επιδιώκουν να παρακάμψουν τις αμερικανικές δυνάμεις συνήθως απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους. Το Hero II εθεάθη τελευταία φορά πριν από περισσότερο από ένα μήνα, όταν έπλεε βόρεια στα Στενά της Μαλάκα, ενώ το Hedy μετέδωσε την τελευταία φορά που βρισκόταν στα ανοιχτά του Κχορ Αλ Φακάνn στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο τελικός προορισμός των δύο αποστολών δεν ήταν σαφής. Η συντριπτική πλειοψηφία των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν καταλήγει στην Κίνα, αν και η Ινδία έλαβε δύο αποστολές ιρανικού αργού πετρελαίου τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τη λήξη της απαλλαγής των ΗΠΑ από τις κυρώσεις.