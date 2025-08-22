Ιστορικό χαμηλό: Μόλις το 5,1% των μισθωτών έκανε υπερωρίες το 2024

Την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας στο κομμάτι της υπερεργασίας για τη μισθωτή απασχόληση, καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν χθες (21.8.25). Μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 3,4%.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν στο 5,1% σύμφωνα με τη Eurostat. Μερίδα του αντιπολιτευτικού Τύπου επέλεξε να αναδείξει με πηχυαίους τίτλους τα στοιχεία υπερεργασίας που αφορούν κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να παρουσιάσουν στο αναγνωστικό τους κοινό μία εικόνα υπερεργασιακής εκμετάλλευσης των μισθωτών.

Ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους δήλωσε αυξημένο ωράριο. Πρόκειται για ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας που συνδέεται με τη δομή της οικονομίας, και όχι για πρόσφατο φαινόμενο. Ακόμα και για τους αυτοαπασχολούμενους τα ποσοστά του 2023 και του 2024 είναι χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας είναι διαρκώς βελτιούμενη και απολύτως ξεκάθαρη, παρά τις προσπάθειες ορισμένων να τη διαστρεβλώσουν.

Η κυβέρνηση έχει επιτύχει μέσω στοχευμένων πολιτικών, πρωτοφανή μείωση της ανεργίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τον Μάιο η ανεργία ανήλθε στο 7,9%, δηλαδή 10 ολόκληρες μονάδες κάτω από το ποσοστό που την παρέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Ιούλιο του 2019.

Tην τελευταία πενταετία έχουν προστεθεί πάνω από 500.000 θέσεις απασχόλησης.

Οι 3 στις 4 θέσεις είναι πλέον πλήρους απασχόλησης, χωρίς να παρουσιάζει αύξηση ο μέσος όρος ωρών απασχόλησης.

Η υπερεργασία έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χάρη στις συγκεκριμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών.

Ειδικότερα: