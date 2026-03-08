Κατάρρευση 60% στην παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ λόγω του πολέμου με επίκεντρο το Ιράν

Κατά περίπου 60% έχει καταρρεύσει η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ, καθώς ο πόλεμος με επίκεντρο το Ιράν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεξαμενόπλοια για να φορτώσουν το αργό πετρέλαιο της χώρας.

Ειδικότερα, το Ιράκ αντλεί τώρα περίπου 1,7 εκατ. έως 1,8 εκατ. βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα, από περίπου 4,3 εκατ. την ημέρα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ στα σημαντικότερα πεδία του νότιου Ιράκ η παραγωγή έχει μειωθεί κατά 70% στα 1,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με πηγές της ιρακινής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Το Ιράκ ήταν η πρώτη σημαντική χώρα παραγωγής του Κόλπου που αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή λόγω της σύγκρουσης, ένα βήμα που έκτοτε ακολούθησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που εξάγουν τα βαρέλια πετρελαίου της περιοχής μειώνεται συνεχώς. Με ανεπαρκή πλοία, οι χώρες παραγωγής πρέπει να διοχετεύουν πετρέλαιο σε αποθήκες όπου ο χώρος εξαντλείται.