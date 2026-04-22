Κίνα: Αύξηση 12,1% στα αεροπορικά επιβατικά ταξίδια τον Μάρτιο

Αύξηση 12,1% κατέγραψε τον Μάρτιο ο τομέας της πολιτικής αεροπορίας στην Κίνα, με 66,63 εκατ. επιβατικά ταξίδια, σύμφωνα με την Κινεζική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κίνας, πραγματοποιήθηκαν 59,51 εκατ. επιβατικά ταξίδια προς εσωτερικούς προορισμούς τον Μάρτιο, με ετήσια αύξηση 11,5%.

Τα επιβατικά αεροπορικά ταξίδια προς διεθνείς προορισμούς καταγράφηκαν στα 7,12 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, με ετήσια αύξηση 17%.

Σε επίπεδο μεταφοράς φορτίου και ταχυδρομείου, ο τομέας των αερομεταφορών διαχειρίστηκε 851.000 τόνους τον Μάρτιο, με ετήσια αύξηση 4,2%.