Κίνα: Η μεταλλουργική βιομηχανία εμφάνισε τα υψηλότερα κέρδη στη δεκαετία – Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε τις τιμές

Η μεταλλουργική βιομηχανία της Κίνας εμφανίζει τα υψηλότερα κέρδη εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του αλουμινίου και του χαλκού έδωσαν στον κλάδο σημαντική ώθηση.

Το αλουμίνιο, ο χρυσός και άλλα μέταλλα εκτοξεύθηκαν και τα κέρδη από την τήξη και την έκθλιψη μη σιδηρούχων μετάλλων σε όλη την Κίνα υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 142 δισ. γιουάν (21 δισ. δολάρια) το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα (27.4.2026). Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 2016.

Οι τιμές των μετάλλων εκτοξεύτηκαν στα ύψη στις αρχές του έτους, με τον χαλκό και τον χρυσό να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ και το αλουμίνιο να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε επίσης τις τιμές του θειικού οξέος από τον Μάρτιο, προσφέροντας ένα μεγάλο και συνεχές απροσδόκητο όφελος για τα κινεζικά χυτήρια χαλκού που πωλούν τη βιομηχανική χημική ουσία ως υποπροϊόν.

Η μεγάλη αύξηση των κερδών από την μεταλλουργία αντανακλά μια ευρύτερη αναθέρμανση της οικονομίας της Κίνας, με την αύξηση των κερδών σε όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να επιταχύνεται το πρώτο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι ο έντονος ανταγωνισμός και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα διατήρησαν τα κέρδη υποτονικά στους περισσότερους μεταποιητικούς τομείς τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η κερδοφορία στα χυτήρια αλουμινίου της Κίνας ήταν ήδη αυξημένη πριν η αναταραχή στην προσφορά στη Μέση Ανατολή οδηγήσει τις τιμές σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Τα εκτιμώμενα περιθώρια κέρδους για την τήξη στην Κίνα αυξήθηκαν στο ιστορικό υψηλό των 8.500 γιουάν ανά τόνο τον Μάρτιο, σύμφωνα με δείκτη του Bloomberg Intelligence.