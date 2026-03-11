Διεθνή

Κίνα: To Φεστιβάλ της Άνοιξης έδωσε ώθηση στην κατανάλωση – Αύξηση 1,3% του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο

Επηρεασμένος από τις διακοπές του Φεστιβάλ της Άνοιξης ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία του NBS
REUTERS
REUTERS / Go Nakamura / File Photo

Ετήσια αύξηση 1,3% κατέγραψε τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) στη Κίνα, που αποτελεί μία βασική ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού, επηρεασμένος από τις φετινές διακοπές της εορταστικής περιόδου για το Φεστιβάλ της Άνοιξης. 

Ειδικότερα, ο βασικός δείκτης των τιμών καταναλωτή, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), που μετράει τα κόστη των αγαθών στην πόρτα των επιχειρήσεων παραγωγής κατέγραψε ετήσια μείωση 0,9% τον Φεβρουάριο, με το ποσοστό μείωσης να συνεχίζει την καθοδική πορεία του, σημείωσε το NBS.

Το ποσοστό της μείωσης του δείκτη τιμών παραγωγού μειώνεται από την αύξηση της τιμής των αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο, την ταχεία αναπτυξιακή ζήτηση σε συγκεκριμένους τομείς των κινεζικών βιομηχανιών, αλλά και τη συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα των μακροοικονομικών πολιτικών που εφαρμόζει το Πεκίνο, σύμφωνα με τον Ντονγκ Λιτσουάν, στατιστικολόγο του NBS.

