Κοντά σε εμπορική συμφωνία η ΕΕ και Ινδία – Στο τραπέζι δασμοί και αγορές

Στόχος της διμερούς συμφωνίας είναι η ενίσχυση των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών καθώς και η μείωση της εξάρτησης από Κίνα και Ρωσία
Κοντά στην οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η Ινδία, σύμφωνα με δήλωση του Ινδού υπουργού Εμπορίου Ρατζές Αγκρουάλ την Πέμπτη (15.1.26). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει επιδιώξει το Νέο Δελχί, καθώς αναζητά νέες αγορές εν μέσω πιέσεων από τους αμερικανικούς δασμούς.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία – η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και χρόνια – θεωρείται στρατηγικής σημασίας τόσο για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών ΕΕ – Ινδίας, όσο και για τη μείωση της εξάρτησης των δύο πλευρών από την Κίνα και τη Ρωσία. Το διμερές εμπόριο Ινδίας – ΕΕ ανήλθε στα 120 δισ. ευρώ το 2024, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ινδίας.

Αναμένεται συμφωνία πριν την σύνοδο κορυφής λέει ο Αγκρουάλ

Ο Ρατζές Αγκρουάλ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από τη σύνοδο κορυφής Ινδίας – ΕΕ, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Νέο Δελχί εντός του μήνα. Παράλληλα, ανέφερε ότι συνεχίζονται και οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το περσινό αδιέξοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να επισκεφθούν την Ινδία από τις 25 έως τις 27 Ιανουαρίου, συμπροεδρεύοντας στη σύνοδο κορυφής της 27ης Ιανουαρίου.

Ποια προϊόντα μένουν εκτός διαπραγμάτευσης

Η Ινδία έχει αποκλείσει από τις διαπραγματεύσεις ευαίσθητα γεωργικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, επικαλούμενη την προστασία εκατομμυρίων αγροτών. Η ΕΕ πιέζει για μειώσεις δασμών σε αυτοκίνητα, ιατρικά είδη, κρασί και αλκοολούχα ποτά, ενώ η Ινδία ζητά αδασμολόγητη πρόσβαση για προϊόντα έντασης εργασίας.

Η υπό διαμόρφωση συμφωνία εκτιμάται ότι θα καλύπτει επίσης τομείς όπως οι υπηρεσίες, οι επενδύσεις, το ψηφιακό εμπόριο και οι πράσινες τεχνολογίες. Βασικό σημείο τριβής παραμένει ο συνοριακός φόρος άνθρακα της ΕΕ, ο οποίος ήδη επηρεάζει τις ινδικές εξαγωγές.

