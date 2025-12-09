Κόντρα Μελόνι – ΕΚΤ για την «ιδιοκτησία» του χρυσού της Ιταλίας

Για ακόμη μια φορά ζήτησε από την Ιταλία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) να επανεξετάσει την ανακήρυξη των αποθεμάτων χρυσού της ως ιδιοκτησίας του λαού της, μια κίνηση που οι επικριτές λένε ότι θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα στην κυβέρνηση να πουλήσει πολύτιμους λίθους.

Συγκεκριμένα, σε νομική γνωμοδότηση με ημερομηνία Δευτέρα (8.12.25), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ κάλεσε την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να επανεξετάσει την πρόταση, μετά από αίτημα του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών στη Φρανκφούρτη για μελέτη επικαιροποιημένης εκδοχής του σχεδίου σχετικά με τον χρυσό των εθνικών αποθεμάτων, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η Τράπεζα της Ιταλίας διαθέτει περίπου 2.452 τόνους χρυσού, αξίας γύρω στα 300 δισ. δολάρια – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 13% του ΑΕΠ της χώρας και αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο απόθεμα παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Η πρόσφατη άνοδος στις τιμές του χρυσού έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση, με βουλευτές του κεντροδεξιού κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι να καταθέτουν τροπολογία στον προϋπολογισμό, η οποία αναγνωρίζει ότι η κεντρική τράπεζα έχει τη διαχείριση των αποθεμάτων, αλλά τα χαρακτηρίζει ταυτόχρονα ως «ιδιοκτησία του ιταλικού λαού».

Επαναλαμβάνοντας όσα είχε επισημάνει και στην προηγούμενη γνωμοδότησή της, η ΕΚΤ σημείωσε ότι, «παρά τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο σχέδιο, εξακολουθεί να μην είναι σαφές ποιος είναι ο ακριβής σκοπός του». Για τον λόγο αυτό, «ελλείψει επαρκούς αιτιολόγησης», η ΕΚΤ καλεί τις ιταλικές αρχές να επανεξετάσουν το σχέδιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Banca d’Italia στην εκτέλεση των βασικών καθηκόντων της, όπως αυτά προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.