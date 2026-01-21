Λαγκάρντ για Τραμπ: Αβεβαιότητα αλλά μικρή η επίπτωση των δασμών στον πληθωρισμό της ΕΕ

Μια καταιγίδα δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμάται από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, ότι θα επηρεάσει τον πληθωρισμό στην Ευρώπη μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

«Αν κοιτάξουμε βραχυπρόθεσμα, το άμεσο αποτέλεσμα από τους δασμούς είναι σχετικά μικρό», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σήμερα (21.1.2026) σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο RTL. «Έχουμε έναν πληθωρισμό που θα επηρεαστεί ελάχιστα, πιθανόν προς τα πάνω, αλλά καθώς έχουμε τον πληθωρισμό υπό έλεγχο στο 1,9%, ο αντίκτυπος θα είναι ελάχιστος», σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, οι τελευταίες απειλές του Τραμπ θα αυξήσουν τον μέσο δασμολογικό συντελεστή για την ευρωζώνη στο 15% από περίπου 12%.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι μεγάλες εξαγωγικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, θα δεχθούν μεγαλύτερο πλήγμα από άλλες, προειδοποιώντας επίσης για ένα πιθανό σοκ εμπιστοσύνης. «Αυτό που είναι πολύ πιο σοβαρό είναι ο βαθμός αβεβαιότητας που δημιουργείται από τις συνεχείς ανατροπές του Προέδρου Τραμπ», σημείωσε.

Παράλληλα, η Λαγκάρντ σχολίασε την στάση των ΗΠΑ ως συμμάχου, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ περίεργη». Σε ερώτηση σχετικά με το αν οι ΗΠΑ είναι σύμμαχοι ή αντίπαλοι της ΕΕ, απάντησε: «Όταν είσαι σύμμαχος εντός της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όταν έχεις μοιραστεί δεκαετίες ιστορίας, το να απειλείς να καταλάβεις μια περιοχή που σαφώς δεν πωλείται, όπως η Γροιλανδία, και να επιβάλεις δασμούς και διάφορους άλλους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, δεν συμπεριφέρεσαι ακριβώς ως σύμμαχος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε επίσης ότι θα παρακολουθήσει προσεκτικά την ομιλία του Τραμπ που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στο Νταβός, χωρίς να έχει προγραμματίσει συνάντηση μαζί του, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος που εκφράζεται ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ενδιαφέρον».

«Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του, θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν τι θα κάνουν από κοινού. Για εμένα, αυτό που φαίνεται θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα», τόνισε.

Καταλήγοντας, η Λαγκάρντ σημείωσε: «Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες -που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι- θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας».