Λιβύη: Υπογραφή συμφωνίας 25 ετών για ανάπτυξη πετρελαϊκής παραγωγής με TotalEnergies και ConocoPhillips

Συμφωνία 25 ετών θα υπογράψει σήμερα (24.1.2026) η Λιβύη για την ανάπτυξη της παραγωγής πετρελαίου με τη γαλλική TotalEnergies και την ConocoPhilips, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία που θα υπογράψει η Λιβύη περιλαμβάνει εξωτερικά χρηματοδοτούμενη επένδυση άνω των 20 δισ. δολαρίων και με στόχο να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα έως και κατά 850 χιλ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπέιμπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί μέσω της Waha Oil Company, θυγατρικής της κρατικής λιβυκής National Oil Corporation, αναμένεται να δημιουργήσει καθαρά έσοδα άνω των 376 δισ. δολαρίων.

Ο Ντμπέιμπα δήλωσε πως η Λιβύη θα υπογράψει επίσης μνημόνιο συνεργασίας με την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron και συμφωνία συνεργασίας με το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου.

Οι συμφωνίες αντανακλούν «την ενίσχυση των σχέσεων της Λιβύης με τους μεγαλύτερους και με τη μεγαλύτερη επιρροή διεθνούς εταίρους της στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα δημιουργώντας πρόσθετους πόρους για την εθνική οικονομία», δήλωσε ο Ντμπέιμπα.