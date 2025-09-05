Λούτνικ: Στρέφεται στους φαρμακευτικούς κολοσσούς της Ελβετίας για νέα κέρδη στις ΗΠΑ

Στην κορυφαία φαρμακευτική βιομηχανία της Ελβετίας εστίασε ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι η χώρα είναι «τόσο πλούσια» λόγω των τεράστιων εξαγωγών φαρμάκων προς τις ΗΠΑ.

«Οι Ελβετοί λένε ότι είναι μια μικρή χώρα μόνο 9 εκατομμυρίων ανθρώπων, μια μικρή χώρα, μια πλούσια χώρα. Και πώς έγιναν τόσο πλούσιοι; Μας πουλάνε φάρμακα σαν να είναι εκτός μόδας, σωστά; Βγάζουν τόσα πολλά χρήματα από την Αμερική, γι’ αυτό είναι πλούσιοι. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχουν να πουν», είπε ο Χάουαρντ Λούτνικ την Παρασκευή (5.9.25) σε συνέντευξή του στην εκπομπή Surveillance του Bloomberg Television.

Τα σχόλια του Λούτνικ έρχονται πριν από μια ακόμη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ελβετών αξιωματούχων, μετά την αποτυχία των εμπορικών συνομιλιών τον περασμένο μήνα, οι οποίες οδήγησαν σε δασμολογικό συντελεστή 39% για την ευρωπαϊκή χώρα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα επικρίνει την Ελβετία ,η οποία δεν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το μεγάλο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της.

Οι Ελβετοί υποστηρίζουν ότι το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών διαστρεβλώνεται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού , ο οποίος εξευγενίζεται μόνο στην Ελβετία. Οι αξιωματούχοι έχουν επίσης επισημάνει τις υπηρεσίες, όπου η κατάσταση είναι αντίστροφη.

Ο Λούτνικ αμβλύνει τις ελπίδες για μια σημαντική πρόοδο στη συνάντηση με τον Ελβετό αντιπρόεδρο Γκι Παρμελέν, ο οποίος έχει ταξιδέψει στις ΗΠΑ. «Δεν είμαι αισιόδοξος».

Τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν τον μεγαλύτερο εξαγωγικό τομέα της Ελβετίας και η χώρα φιλοξενεί τις Novartis AG και Roche Holding AG, οι οποίες συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στον κόσμο. Ο πρόεδρος της Roche, Severin Schwan, βοηθά την ελβετική κυβέρνηση να επιτύχει μια καλύτερη εμπορική συμφωνία.

Μέχρι στιγμής, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν εξαιρεθεί από τους δασμούς μόνο και μόνο επειδή η κυβέρνηση των ΗΠΑ προετοιμάζει ξεχωριστό φόρο για τα φάρμακα βάσει διαφορετικής νομικής εξουσίας και τα σχόλια του Χάουαρντ Λούτνικ είναι τα ισχυρότερα δημόσια σχόλια μέχρι στιγμής σε σχέση με αυτήν την ελβετική βιομηχανία.

«Τώρα πηγαίνετε στην Ελβετία, 9 εκατομμύρια άνθρωποι. Εννοώ, τι θα προσφέρουν στον Αμερικανό εξαγωγέα, σε σύγκριση με το μέγεθος και την κλίμακα με την οποία εξάγουν και κερδίζουν χρήματα από εμάς;» είπε καταλήγοντας ο Χάουαρντ Λούτνικ.