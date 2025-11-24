Με έκπτωση στην Ινδία απαντά η Ρωσία στις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρο

Στην φθηνότερη τιμή των τελευταίων τουλάχιστον δύο ετών, προσφέρεται στα διυλιστήρια της Ινδίας το ρωσικό αργό πετρέλαιο Urals, που αποτελεί τη ναυαρχίδα της Ρωσίας, μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ στους κορυφαίους παραγωγούς Rosneft PJSC και Lukoil PJSC που ανέτρεψαν ένα επικερδές εμπόριο.

Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου Urals για τα διυλιστήρια της Ινδίας έχει υποχωρήσει σε έκπτωση έως και 7 δολαρίων το βαρέλι σε σχέση με το Dated Brent σε παραδοτέα βάση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, συζητώντας ευαίσθητες πληροφορίες. Τόνισα ότι η προσφορά αφορά φορτία που φορτώνονται τον Δεκέμβριο και φτάνουν τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το bloomberg.

Τα περισσότερα ινδικά διυλιστήρια έχουν παραλείψει να υποβάλουν παραγγελίες για ρωσικό αργό πετρέλαιο που θα έφταναν μετά την έναρξη ισχύος των κυρώσεων κατά της Rosneft και της Lukoil την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν τερματίζοντας ένα εμπόριο που άκμασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς η Ινδία εκμεταλλεύτηκε τη σταθερή ροή φθηνότερου πετρελαίου.

Οι τιμές του ρωσικού αργού πετρελαίου μειώνονται



Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, ο τόνος στα ινδικά διυλιστήρια έχει αλλάξει λόγω των φθηνότερων τιμών των Urals, με ορισμένους μεταποιητές να είναι πλέον ανοιχτοί στην αγορά ρωσικού πετρελαίου από μη κυρωμένους πωλητές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ωστόσο, μόνο περίπου το ένα πέμπτο των φορτίων που προσφέρονται είναι απαλλαγμένα από οντότητες που δεν βρίσκονται στη μαύρη λίστα, πρόσθεσαν.

Πριν από τις κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil, η έκπτωση για το Urals ήταν περίπου 3 δολάρια το βαρέλι. Από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, οι οποίες προσθέτουν σε παρόμοιους περιορισμούς στις Gazprom Neft PJSC και Surgutneftegas PJSC, τα διυλιστήρια της Ινδίας έχουν αγοράσει περισσότερο αργό πετρέλαιο από άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής. Το μείγμα Ουραλίων αποστέλλεται από τα δυτικά λιμάνια της Ρωσίας.