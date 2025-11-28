Νέα εποχή στο εμπόριο ΕΕ – ΗΠΑ: Καταργούνται δασμοί σε βιομηχανικά προϊόντα και θαλασσινά

Ένα σημαντικό βήμα στις εμπορικές σχέσεις με ΕΕ – ΗΠΑ έκανε σήμερα (28.11.25) το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργώντας δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και ανοίγοντας την ευρωπαϊκή αγορά για θαλασσινά και μη ‑ ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα.

Με δύο νέους κανονισμούς, η ΕΕ καταργεί εναπομείναντες δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και παρέχει προνομιακή πρόσβαση σε ορισμένα προϊόντα, όπως θαλασσινά και μη ‑ ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα. Η κίνηση αυτή υλοποιεί τα δασμολογικά στοιχεία της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – ΗΠΑ του Αυγούστου 2025 και σηματοδοτεί μια νέα φάση συνεργασίας και προβλεψιμότητας στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος κανονισμός καταργεί τους εναπομείναντες τελωνειακούς δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων (TRQs) και μειωμένων δασμών για ορισμένα θαλασσινά και μη – ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα. Το Συμβούλιο εισήγαγε τροποποιήσεις για την ενίσχυση της οικονομικής εποπτείας και της προστασίας των ευαίσθητων τομέων της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Το «δίχτυ» ασφαλείας για την ΕΕ

Επιπλέον, το Συμβούλιο συμπεριέλαβε έναν ενισχυμένο διμερή μηχανισμό διασφάλισης ώστε η ΕΕ να μπορεί να παρέμβει άμεσα αν οι εισαγωγές αυξηθούν υπερβολικά ή αν προκύψει σοβαρή ζημιά για τους Ευρωπαίους παραγωγούς λόγω των νέων δασμολογικών παραχωρήσεων και ποσοστώσεων.

Στο επίκεντρο ο αστακός – Τι αλλάζει στις εισαγωγές

Ο δεύτερος κανονισμός ο οποίος επικεντρώνεται στις εισαγωγές αστακού, προβλέπει τη συνέχιση της μη εφαρμογής τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές ορισμένων ειδών ζωντανού και κατεψυγμένου αστακού. Για τα προϊόντα αυτά, οι δασμοί είχαν ήδη καταργηθεί τον Δεκέμβριο του 2020 για μια πενταετή περίοδο, έως τον Ιούλιο του 2025.

Επεκτείνει επίσης το πεδίο εφαρμογής της αναστολής δασμών ώστε να περιλαμβάνει τον επεξεργασμένο (δηλαδή τον παρασκευασμένο) αστακό. Το Συμβούλιο συμφώνησε να διατηρήσει την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις.