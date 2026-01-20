Νέες απειλές Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν στα σχέδιά του για Γροιλανδία

Με δασμούς 100% απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ τις ευρωπαϊκές χώρες αντιτίθενται στα σχέδιά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Σε συνέντευξή του στο NBC News ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα υλοποιήσει τις απειλές του για πλήγματα με δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τη Γροιλανδία και απάντησε «ναι, 100».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που απαντούν ότι η κυριαρχία του νησιού δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Στη συνέντευξή του ο Τραμπ επανέλαβε ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τη Βρετανία από την 1η Φεβρουαρίου. Επιπλέον, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία ενώ αυτό το μοντέλο θα εφαρμοστεί και για Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «no comment» όταν ρωτήθηκε εάν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για την κατάληψη της Γροιλανδίας ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, αντί να ασχολείται με το θέμα της Γροιλανδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η Δανία έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ ενώ η Βρετανία έχει πάρει θέση υπέρ της άποψης ότι το μέλλον της Γροιλανδίας αποτελεί υπόθεση αποκλειστικά των Γροιλανδών και των Δανών.

Μεθαύριο Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαλεί έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες για να απαντήσει στις τελευταίες απειλές του Αμερικανού προέδρου.

Ανακοινώσεις Τραμπ στο Νταβός

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ. «Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», είπε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στη Φλόριντα για το τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε. «Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».