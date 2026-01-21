Νέες απειλές Τραμπ: Οι δασμοί στην Ελβετία μπορεί να αυξηθούν και πάλι

Από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (21.1.2026) ότι συμφώνησε να προχωρήσει σε σημαντική μείωση των δασμών στις εισαγωγές ελβετικών προϊόντων, ρίχνοντάς τους από το 39% στο 15%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές ελβετικών προϊόντων από 39% σε 15%, και όπως ανέφερε η απόφαση ελήφθη έπειτα από πιέσεις ελβετικών εταιρειών, όπως η Rolex. Ωστόσο, υπογράμμισε θα μπορούσε να τους αυξήσει και πάλι.

«Τους μείωσα επειδή δεν θέλω να βλάπτω ανθρώπους. Δεν θέλω να τους βλάπτω. Και τους μειώσαμε σε χαμηλότερο επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αυξηθούν» είπε ο Τραμπ, από το Νταβός όπου συμμετέχει μαζί με άλλους ηγέτες και στελέχη επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της απόφασής του να επιβάλει υψηλότερους δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες με το σκεπτικό ότι κάποιες από αυτές, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας, επωφελούνταν από τους χαμηλούς ή και μηδενικούς δασμούς. Είπε ότι αρχικά σχεδίαζε για την Ελβετία δασμούς ύψους 30% αλλά αποφάσισε να τους αυξήσει στο 39% μετά την επικοινωνία που είχε πέρυσι με την τότε πρόεδρο της χώρας Κάριν Κέλεν-Σούτερ επειδή η τελευταία «απλώς με ενόχλησε, για να είμαι ειλικρινής».

Κατά τον Τραμπ, η Κέλερ-Σούτερ, η μονοετής θητεία της οποίας έληξε τον Δεκέμβριο, επαναλάμβανε ότι η Ελβετία είναι μικρή χώρα και δεν θα έπρεπε να της επιβληθούν τόσο υψηλοί δασμοί. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τη μελλοντική αύξησή τους.

Η Κέλερ-Σούτερ επικρίθηκε στη χώρα της για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το τηλεφώνημα με τον Τραμπ και ο τελευταίος είπε αργότερα δημοσίως ότι η Ελβετίδα «δεν ήθελε να ακούσει» τις δικές του ανησυχίες για το έλλειμμα των ΗΠΑ.

ΗΠΑ και Ελβετία κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία τον Νοέμβριο για τη μείωση των δασμών στο 15%, με την ελβετική βιομηχανία να δεσμεύεται ότι θα κάνει επενδύσεις ύψους 200 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του 2028. Οι δύο χώρες θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία με διαπραγματεύσεις που ελπίζεται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος τριμήνου.