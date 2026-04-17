Ο κεντρικός τραπεζίτης του Ισραήλ ελπίζει σε τέλος του πολέμου μετά την υποβάθμιση του στόχου ανάπτυξης σε 3,8% από 5,2%

Οι προβλέψεις θέλουν την κρίση στη Μέση Ανατολή να πλησιάζει στο τέλος της, μετά και τις σημερινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα» αλλά και την 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Ωστόσο, οι συγκρούσεις αυτές στη Μέση Ανατολή έχουν ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη της οικονομίας του Ισραήλ να αντιμετωπίζει σημαντικό πλήγμα. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ, Αμίρ Γιαρόν εξέφρασε σήμερα (17.4.2026) τη δική του ελπίδα ότι μια ταχεία επίλυση των πολέμων στο Λίβανο και στο Ιράν θα μπορούσε να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμίρ Γιαρόν, αναγνώρισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «τεράστια αβεβαιότητα» σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης, παρά τα πρόσφατα σημάδια ότι μια λύση μπορεί να είναι ορατή.

Το Ισραήλ μείωσε δραστικά τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη το 2026 από 5,2% σε 3,8% λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο Γιαρόν – ο οποίος μίλησε λίγο πριν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει την προσωρινή εκεχειρία σήμερα – πιστεύει ότι η ανάπτυξη μπορεί να ανακάμψει στο 5,5% το 2027, εφόσον επιλυθούν αυτές οι συγκρούσεις. «Είναι μια υποθετική εκτίμηση», δήλωσε ο Γιαρόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναγνώρισε επίσης την πιθανότητα μιας πολύ πιο παρατεταμένης σύγκρουσης, η οποία, όπως είπε, θα επηρέαζε αρνητικά τις προσδοκίες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

«Οι αγορές, τόσο στο εξωτερικό όσο και ειδικότερα στο Ισραήλ, θεωρούν ότι η γεωπολιτική κατάσταση έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά», εξήγησε, επισημαίνοντας τη δυναμική της ισραηλινής χρηματιστηριακής αγοράς, την άνοδο του σέκελ και την επιστροφή των πενταετών πιστωτικών παραγώγων (CDS) στα προεκλογικά επίπεδα.

Η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στην τελευταία της συνεδρίαση, με τον Γιαρόν να αναφέρει ότι αυτό υποδηλώνει τη δυνατότητα μίας ή δύο μειώσεων επιτοκίων έως το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο πόλεμος θα έχει τελειώσει, οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν και οι έφεδροι στρατιωτικοί θα επιστρέψουν στην οικονομία, ενισχύοντας την προσφορά εργασίας.

«Αυτό θα ήταν αρκετό για να διατηρηθεί ο πληθωρισμός σε χαμηλά επίπεδα στο εύρος του 2% προς τα τέλη του 2026 και του 2027, και να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε μία ή δύο μειώσεις. Φυσικά υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα. Δεν πρόκειται για υπόσχεση», δήλωσε ο Γιαρόν.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς ο Τραμπ επανέλαβε τη δήλωσή του ότι το τέλος του πολέμου στο Ιράν είναι ορατό.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 2% το 2026 και το 2027, αλλά ο Γιάρον δήλωσε ότι οι προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας.