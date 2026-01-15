Ο Μακρόν ζητά κονδύλια 36 δισ. ευρώ για την άμυνα – «Για να σε φοβούνται, πρέπει να είσαι ισχυρός»

Την ώρα που η Γαλλία παραμένει χωρίς συμφωνημένο προϋπολογισμό για το 2026, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη των στρατιωτικών δαπανών, ζητώντας πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 36 δισ. ευρώ έως το 2030, επικαλούμενος τις αυξανόμενες παγκόσμιες απειλές.

H πρόσθετη χρηματοδότηση που ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέρχεται σε 36 δισ. ευρώ και προορίζεται για μια «αλλαγή κλίμακας» στις δυνατότητες του γαλλικού στρατού έως το 2030. Όπως δήλωσε ο Μακρόν την Πέμπτη (15.1.25) στην ετήσια ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις, από αεροπορική βάση στην Ιστρ της νότιας Γαλλίας, στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται περίπου 3,5 δισ. ευρώ που έχουν ήδη προβλεφθεί για το τρέχον έτος.

Η Γαλλία οφείλει να κινείται πιο ταχύτερα και πιο δυναμικά σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δηλώνοντας ότι: «Για να παραμείνει κανείς ελεύθερος, πρέπει να τον φοβούνται – και για να τον φοβούνται, πρέπει να είναι ισχυρός».

Στο επίκεντρο η Γροιλανδία και οι κινήσεις των ΗΠΑ

Ο Μακρόν συνέδεσε άμεσα την ανάγκη για αυξημένες αμυντικές δαπάνες με τις εξελίξεις στη Γροιλανδία, στον απόηχο των απειλών των ΗΠΑ για την ημιαυτόνομη δανική επικράτεια.

Η Γαλλία, όπως είπε, συμμετέχει σε στρατιωτική άσκηση υπό τη Δανία, με τους πρώτους Γάλλους στρατιώτες να έχουν ήδη φτάσει στο νησί, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν επιπλέον χερσαίοι, αεροπορικοί και ναυτικοί πόροι τις επόμενες ημέρες.

Το αδιέξοδο μεταξύ της Δανίας και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ έχει κινητοποιήσει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γερμανία να συγκαταλέγεται σε εκείνες που έστειλαν αυτή την εβδομάδα ομάδα αναγνώρισης στην περιοχή.

Χωρίς «πράσινο φως» από το κοινοβούλιο

Παρά τη ρητορική περί επείγουσας ανάγκης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το αίτημα του Μακρόν θα περάσει από το κοινοβούλιο. Οι Γάλλοι νομοθέτες δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2026, με τη χώρα να λειτουργεί προσωρινά βάσει μεταβατικού νομοσχεδίου, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Το πολιτικό σκηνικό παραμένει βαθιά διχασμένο, ενώ οι συζητήσεις για περικοπές δαπανών εντείνουν τις αμφιβολίες για το αν θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη στήριξη.

Υπενθυμίζεται ότι ο γαλλικός νόμος περί στρατιωτικού σχεδιασμού του 2023 προέβλεπε συνολικές αμυντικές δαπάνες 413 δισ. ευρώ, ενώ ο Μακρόν έχει ήδη ζητήσει επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ και για το 2026.

Την ίδια στιγμή, η Γερμανία αυξάνει επίσης τις αμυντικές της φιλοδοξίες, με την κυβέρνηση του καγκελαρίου Μερτς να δεσμεύεται για δαπάνες άνω των 500 δισ. ευρώ έως το 2029, φτάνοντας νωρίτερα από το προβλεπόμενο τον στόχο του ΝΑΤΟ για επένδυση 3,5% του ΑΕΠ στην άμυνα.