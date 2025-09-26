Ο Ορμπάν πάει κόντρα στον Τραμπ: Αρνείται να μειώσει τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου

Επιμένει στην αγορά ρωσικού πετρελαίου ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, αντιδρώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ως χώρα χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα, η εγκατάλειψη του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου θα καταστρέψει την οικονομία της Ουγγαρίας, δήλωσε ο Όρμπαν στο κρατικό ραδιόφωνο σήμερα Παρασκευή (26.9.2025) μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν την τηλεφωνική συνομιλία μετά την πρόταση του Τραμπ να ζητήσει από τον Όρμπαν να μειώσει τις προμήθειες ρωσικού αργού πετρελαίου, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ουγγρική κυβέρνηση θα ακολουθήσει τα δικά της συμφέροντα όσον αφορά τις αγορές ενέργειας και δεν χρειάζεται να αποδεχτεί τις οδηγίες της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με το θέμα, δήλωσε ο Όρμπαν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η διακοπή της προμήθειας ενέργειας μέσω αγωγών θα προκαλούσε άμεση πτώση 4% στην οικονομική παραγωγή της Ουγγαρίας, δήλωσε ο Όρμπαν.

«Δεν χρειάζεται να αποδεχόμαστε τα επιχειρήματα του άλλου», δήλωσε ο Όρμπαν για τη συνομιλία του με τον Τραμπ αυτή την εβδομάδα. «Απλά πρέπει να μιλάμε με σαφήνεια για τα συμφέροντά μας και να ακούμε ο ένας τον άλλον ως φίλοι, και μετά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει».

Η Ουγγαρία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ισορροπεί μεταξύ της πίστης του Όρμπαν στον Τραμπ και των στενών σχέσεων που διατηρεί ο πρωθυπουργός με τη Ρωσία από την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Οι δηλώσεις της Παρασκευής ήταν από τις πιο σαφείς μέχρι στιγμής ότι ο Όρμπαν θα διατηρήσει τους οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πιθανή ρήξη με τον ηγέτη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προέτρεψε επίσης την Τουρκία να περιορίσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία σε συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες Πέμπτη (25.9.2025).