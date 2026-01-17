Διεθνή

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς για 8 ευρωπαϊκές χώρες που δεν «διευκολύνουν» τα σχέδια του στη Γροιλανδία

Από την 1η Φεβρουαρίου, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα υπόκεινται σε έναν επιπλέον φόρο 10% στα εμπορεύματα που αποστέλλουν στις ΗΠΑ
Με την επιβολή νέων δασμών που μπορεί να φθάσουν έως και το 25% στα προϊόντα ορισμένων χωρών που συντάσσονται με τη Δανία στην υπόθεση της Γροιλανδίας «μέχρι την πλήρη πώληση της», απείλησε σήμερα (17.1.2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Από την 1η Φεβρουαρίου», η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα υπόκεινται σε έναν επιπλέον φόρο 10% στα εμπορεύματα που αποστέλλουν στις ΗΠΑ, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

«Την 1η Ιουνίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%» και θα παραμείνουν σε ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας» στις ΗΠΑ, δήλωσε.

