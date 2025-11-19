Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνίες αξίας 270 δισ. δολαρίων στο φόρουμ ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας

Την υπογραφή συμφωνιών αξίας 270 δισ. δολαρίων στο Αμερικανο-Σαουδικό φόρουμ επενδύσεων ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσα σε μια σειρά τεράστιων αριθμών που ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω που φέρνετε όλες αυτές τις θέσεις εργασίας και όλες αυτές τις μεγάλες ευκαιρίες στην Αμερική», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα (19.11.2025) κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην επιχειρηματική συνάντηση. Μια εταιρεία που ο Τραμπ ανέφερε ότι συνήψε συμφωνία είναι η GE Aerospace, η οποία, όπως είπε, θα «παράσχει δεκάδες νέους κινητήρες».

Το φόρουμ πραγματοποιείται μια μέρα μετά την υποδοχή του Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ, γνωστό και ως MBS, στο Λευκό Οίκο για μια μέρα διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκε με δείπνο με εξέχοντες στελέχους από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της ενέργειας. Νωρίτερα χθες Τρίτη (18.11.2025), ο πρίγκιπας δεσμεύτηκε να αυξήσει τις επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ από τα 600 δισ. δολάρια που είχε υποσχεθεί προηγουμένως σε 1 τρισ. δολάρια, αν και η υπόσχεση δεν περιείχε συγκεκριμένα στοιχεία.

Το επενδυτικό φόρουμ της Τετάρτης υπογραμμίζει πώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου και το δημοσιονομικό έλλειμμα έχουν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να εντείνει τις προσπάθειές της για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων – μια πρωτοβουλία που αναμένεται να ενισχυθεί από τις θερμές σχέσεις μεταξύ του Τραμπ και του Μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εγκρίνουν τις πρώτες πωλήσεις προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στη Σαουδική εταιρεία Humain, κάτι που αποτελεί σημαντική νίκη για την κρατικά υποστηριζόμενη επιχείρηση.

Η Humain αποτελεί το επίκεντρο των προσπαθειών της Σαουδικής Αραβίας να διαφοροποιήσει την οικονομία της χώρας, που είναι πλούσια σε ενέργεια, και να καταστεί σημαντικός παράγοντας στον τομέα της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης και των υπολογιστικών πόρων. Ωστόσο, η επιτυχία αυτής της προσπάθειας εξαρτάται από την απόκτηση πρόσβασης σε αμερικανικά τσιπ και την υπέρβαση των ανησυχιών της Ουάσιγκτον για την εθνική ασφάλεια όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις της Ριάντ με την Κίνα.