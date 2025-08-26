Διεθνή

Ο Τραμπ απαιτεί από την Κίνα την προμήθεια μαγνητών και απειλεί με δασμούς 200%

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι τέτοια δραστικά μέτρα θα σήμαιναν την κατάρρευση του εμπορίου με την Κίνα
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Με δασμούς έως και 200% απείλησε την Κίνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που το Πεκίνο δεν προμηθεύσει αξιόπιστα τις Ηνωμένες Πολιτείες με μαγνήτες από σπάνιες γαίες. «Πρέπει να μας δώσουν μαγνήτες», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ στο Λευκό Οίκο. Διαφορετικά, θα πρέπει να επιβληθούν «δασμοί 200% ή κάτι τέτοιο».

Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι τέτοια δραστικά μέτρα θα σήμαιναν την κατάρρευση του εμπορίου με την Κίνα. «Έχουμε ένα πολύ πιο ισχυρό μέσο, που είναι οι δασμοί. Αν επιβάλλουμε δασμούς 100%, 200%, τότε δεν θα κάνουμε καθόλου εμπόριο με την Κίνα». Αυτό θα ήταν εντάξει, αν ήταν απαραίτητο.

Οι σπάνιες γαίες είναι μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε πολλές σύγχρονες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, ανεμογεννήτριες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή ακόμη και όπλα. Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι μαγνήτες που κατασκευάζονται από αυτά. Η Κίνα είναι παγκόσμιος ηγέτης στην εξόρυξη και επεξεργασία αυτών των πρώτων υλών, ενώ οι ΗΠΑ εξαρτώνται από τις εισαγωγές. Στο πλαίσιο του εμπορικού συμφώνου, το Πεκίνο είχε περιορίσει τις εξαγωγές των μετάλλων και των μαγνητών.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με τον πιο συμβιβαστικό τόνο που είχε υιοθετήσει τελευταία. Μόλις στις αρχές Αυγούστου είχε ανακοινώσει την παράταση της εκεχειρίας στον δασμολογικό πόλεμο με την Κίνα για άλλα 90 ημέρες. Τον Μάιο, οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει να αναστείλουν προσωρινά τις νέες κυρωτικές μέτρα, προκειμένου να επιλύσουν εμπορικά ζητήματα, καθώς και θέματα όπως η προμήθεια σπάνιων γαιών και η πρόσβαση σε αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα «Wall Street Journal», αυτή την εβδομάδα μια κινεζική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Κινέζο διαπραγματευτή Li Chenggang θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω συνομιλίες.

ΕΕ: Στα σκαριά κόφτης 15% στις νέες κοινοτικές επιδοτήσεις με «αντάλλαγμα» τη διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες
Στο παζάρι των Βρυξελλών βρίσκεται η μείωση των καθαρών συνεισφορών της Γερμανίας στον κοινοτικό προϋπολογισμό αντάλλαγμα ενεργοποίηση της εξαίρεσης των αμυντικών δαπανών πάνω από το 1,5% και πέραν του 2028
Τανκ
ΗΠΑ: Ανησυχίες για νέα κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό – Πιέσεις για τη διατήρηση των υψηλών επιτοκίων της Fed
Μια έκθεση που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 προβλέπεται να δείξει ότι ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι.
Αμερικανική σημαία μπροστά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ
Καναδάς: Καταργούνται από 1ης Σεπτεμβρίου οι ανταποδοτικοί δασμοί στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα – Εξαιρούνται οχήματα, χάλυβας και αλουμίνιο
Με τον τρόπο αυτόν ο Καναδάς ανταποκρίνεται στις εξαιρέσεις που χορήγησε στις αρχές του μήνα η Ουάσινγκτον στα καναδικά προϊόντα
People are silhouetted in front of the Canadian national flag at the Palais des Congres in Montreal, Quebec, Canada October 21, 2019.
ΗΠΑ: Οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμα κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία
Εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις στους δασμούς, τα αυξημένα έσοδα θα συρρικνώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισ. δολάρια και θα μειώσουν τους τόκους που καταβάλλει η χώρα για το ομοσπονδιακό χρέος της κατά 0,7 τρισ. την επόμενη δεκαετία
ΗΠΑ: Οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμα κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία
