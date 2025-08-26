Ο Τραμπ απαιτεί από την Κίνα την προμήθεια μαγνητών και απειλεί με δασμούς 200%

Με δασμούς έως και 200% απείλησε την Κίνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που το Πεκίνο δεν προμηθεύσει αξιόπιστα τις Ηνωμένες Πολιτείες με μαγνήτες από σπάνιες γαίες. «Πρέπει να μας δώσουν μαγνήτες», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ στο Λευκό Οίκο. Διαφορετικά, θα πρέπει να επιβληθούν «δασμοί 200% ή κάτι τέτοιο».

Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι τέτοια δραστικά μέτρα θα σήμαιναν την κατάρρευση του εμπορίου με την Κίνα. «Έχουμε ένα πολύ πιο ισχυρό μέσο, που είναι οι δασμοί. Αν επιβάλλουμε δασμούς 100%, 200%, τότε δεν θα κάνουμε καθόλου εμπόριο με την Κίνα». Αυτό θα ήταν εντάξει, αν ήταν απαραίτητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σπάνιες γαίες είναι μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε πολλές σύγχρονες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, ανεμογεννήτριες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή ακόμη και όπλα. Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι μαγνήτες που κατασκευάζονται από αυτά. Η Κίνα είναι παγκόσμιος ηγέτης στην εξόρυξη και επεξεργασία αυτών των πρώτων υλών, ενώ οι ΗΠΑ εξαρτώνται από τις εισαγωγές. Στο πλαίσιο του εμπορικού συμφώνου, το Πεκίνο είχε περιορίσει τις εξαγωγές των μετάλλων και των μαγνητών.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με τον πιο συμβιβαστικό τόνο που είχε υιοθετήσει τελευταία. Μόλις στις αρχές Αυγούστου είχε ανακοινώσει την παράταση της εκεχειρίας στον δασμολογικό πόλεμο με την Κίνα για άλλα 90 ημέρες. Τον Μάιο, οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει να αναστείλουν προσωρινά τις νέες κυρωτικές μέτρα, προκειμένου να επιλύσουν εμπορικά ζητήματα, καθώς και θέματα όπως η προμήθεια σπάνιων γαιών και η πρόσβαση σε αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα «Wall Street Journal», αυτή την εβδομάδα μια κινεζική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Κινέζο διαπραγματευτή Li Chenggang θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω συνομιλίες.