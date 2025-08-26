Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς σε τεχνολογικά προϊόντα και ημιαγωγούς ως αντίποινα για τον ψηφιακό φόρο

Mε νέους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας και ημιαγωγών απείλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε αντίποινα για τους φόρους ψηφιακών υπηρεσιών άλλων εθνών που πλήττουν τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες (25.8.25) ότι τα μέτρα «έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας» και «εξωφρενικά, δίνουν πλήρη άδεια στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Κίνας». «Αυτό πρέπει να τελειώσει και να τελειώσει ΤΩΡΑ!» δημοσίευσε ο Τραμπ, χωρίς να κατονομάσει καμία χώρα. «Εκτός αν αρθούν αυτές οι μεροληπτικές ενέργειες, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επιβάλω σημαντικούς πρόσθετους δασμούς στις εξαγωγές αυτής της χώρας προς τις ΗΠΑ και θα θεσπίσω περιορισμούς στις εξαγωγές της Υψηλά Προστατευμένης Τεχνολογίας και των Τσιπ μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία πράξη εμπορικής πολιτικής του προέδρου εγείρει για άλλη μια φορά αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμολογικούς συντελεστές για τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Λίγο αφότου ο Τραμπ έθεσε δασμούς ανά χώρα με δεκάδες εταίρους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεσμεύτηκε να επιβάλει νέες χρεώσεις σε μια σειρά εισαγωγών. Την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι τα εισαγόμενα έπιπλα θα υπόκεινται σε νέους δασμούς.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι φόροι επί των ψηφιακών υπηρεσιών εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των αμερικανικών τεχνολογικών γίγαντων, όπως η Amazon, η Alphabet, ιδιοκτήτρια της Google, και η Meta Platforms, μητρική εταιρεία του Facebook. Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν όλο και περισσότερο περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογιών — συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων τσιπ εταιρειών όπως η Nvidia. για τεχνητή νοημοσύνη — που θεωρούν κρίσιμες για την εθνική ή οικονομική ασφάλεια.

Η προειδοποίηση του προέδρου έρχεται μια εβδομάδα μετά την κοινή δήλωση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα «αντιμετωπίσουν από κοινού τα αδικαιολόγητα εμπορικά εμπόδια» και «δεν θα επιβάλλουν δασμούς στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις». Η 27μελής ένωση επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα υιοθετήσει τέλη χρήσης δικτύου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η ΕΕ επανέλαβε ξεχωριστά ότι δεν είχε δεσμευτεί να τροποποιήσει τους ψηφιακούς κανονισμούς της ΕΕ — αφήνοντας ενδεχομένως το ζήτημα ανέγγιχτο ως μέσο πίεσης για μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς η ένωση πιέζει για την απαλλαγή από δασμούς του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών.

«Έχουμε καταστήσει σαφές στις ΗΠΑ ότι οι αλλαγές στους ψηφιακούς κανονισμούς μας — ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές και ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες — δεν ήταν στο τραπέζι», ανέφερε η ΕΕ σε ενημερωτικό δελτίο.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Καναδάς υπαναχώρησε από την επιβολή ψηφιακού φόρου λίγες ώρες πριν από την έναρξη ισχύος του, αφού ο Τραμπ ανέστειλε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη χώρα για αυτό που χαρακτήρισε «εξωφρενικό» φόρο.

Άλλες χώρες — συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου — δεν έχουν καταργήσει τον φόρο 2% επί των εσόδων από μηχανές αναζήτησης, υπηρεσίες κοινωνικών μέσων και διαδικτυακές αγορές.

Άλλες χώρες — συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου — δεν έχουν καταργήσει τον φόρο 2% επί των εσόδων από μηχανές αναζήτησης, υπηρεσίες κοινωνικών μέσων και διαδικτυακές αγορές.

Η πίεση ασκείται καθώς ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης — ένας σύλλογος 38 κυρίως πλούσιων χωρών — συνεχίζει να εργάζεται για μια συμφωνία που θα καταργήσει τους ψηφιακούς φόρους υπέρ ενός διεθνούς συμφώνου σχετικά με τον τρόπο κατανομής των κερδών των πολυεθνικών εταιρειών για φορολογικούς σκοπούς. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει την αντίθεση των ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να χάσουν τα φορολογικά τους δικαιώματα.