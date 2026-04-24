Διεθνή

Ο Τραμπ απειλεί το Ηνωμένο Βασίλειο με μεγάλο τελωνειακό δασμό αν δεν αποσύρει τον φόρο σε υπηρεσίες των Apple, Google και Facebook

Η Βρετανία θέσπισε τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών ύψους 2% το 2020
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Πέμπτη (23.4.2026) ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε αντίποινα επιβάλλοντας «μεγάλο τελωνειακό δασμό» στη Βρετανία αν η κυβέρνησή της συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο -όπως είπε- αμερικανικούς κολοσσούς της τεχνολογίας.

Ο Τραμπ προχώρησε στην απειλή δασμών για να προστατεύσει εταιρείες όπως Apple, Google (Alphabet) και Facebook (Meta), σε συνέχεια του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών που εφαρμόζει η Βρετανία.

Η χώρα θέσπισε τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών ύψους 2% το 2020. Το μέτρο έχει επικριθεί έντονα και επανειλημμένα από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ, όπως και από τον δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν.

«Αν δεν καταργήσουν τον φόρο, πιθανόν θα επιβάλλουμε μεγάλο δασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Διατύπωσε την απειλή λίγα 24ωρα πριν από την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, την ερχόμενη εβδομάδα.

Κατά την άποψη του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου, ο βρετανός μονάρχης -τύποις αρχηγός του κράτους- θα μπορούσε να βοηθήσει να αποκατασταθεί η διμερής σχέση, που γνωρίζει ασυνήθιστες εντάσεις τους τελευταίους μήνες.

