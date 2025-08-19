Διεθνή

Ο Τραμπ αυξάνει ξαφνικά τους δασμούς σε πάνω από 400 προϊόντα από μέταλλα

Πάνω από 400 καταναλωτικά προϊόντα, από μοτοσικλέτες έως σκεύη κουζίνας, μπαίνουν στη λίστα προκαλώντας σύγχυση σε τελωνεία και εισαγωγείς στις ΗΠΑ
Σε διεύρυνση των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο, προχώρησε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να συμπεριλάβουν περισσότερα από 400 καταναλωτικά είδη που περιέχουν τα μέταλλα, όπως μοτοσικλέτες και επιτραπέζια σκεύη. Οι τελωνειακοί πράκτορες και οι εισαγωγείς στις ΗΠΑ δεν ενημερώθηκαν επαρκώς για την αλλαγή, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα (18.8.25) και δεν εξαιρούσε τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση.

Ο νέος κατάλογος συμπερίληψης δασμών δημοσιεύτηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων ακριβώς τη στιγμή που πολλοί έφευγαν για το Σαββατοκύριακο και εμφανίστηκε στο Ομοσπονδιακό Μητρώο την Τρίτη (19.8.25), δημιουργώντας νέους πονοκεφάλους για τους επαγγελματίες του εμπορίου. Οι επίσημες οδηγίες έχουν μπερδευτεί, ειδικά για τα εμπορεύματα που ήδη κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ, και δεν είναι σαφές εάν οι δασμοί σε μέταλλα προστίθενται στους δασμούς ανά χώρα.

Έχοντας ξεπεράσει έξι μήνες εμπορικού πολέμου του Τραμπ (και νωρίτερα μια πανδημία) που προκάλεσε μαζικές διαταραχές εφοδιασμού, είναι δύσκολο να αναστατώσει κανείς τους μεταφορείς εμπορευμάτων, τους ιδιοκτήτες φορτίων και τους μεσάζοντες που διατηρούν το διασυνοριακό εμπόριο σε κίνηση. Αλλά το εύρος και η ταχύτητα εφαρμογής αυτής της τελευταίας ειδοποίησης εξέπληξαν πολλούς, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Είχαμε πολλές από αυτές τις εφαρμογές της τελευταίας στιγμής καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, και αυτή ειδικότερα επηρεάζει κάθε πελάτη που έχω σε τεράστιο βαθμό», δήλωσε σε συνέντευξή της η Shannon Bryant, μεσίτρια τελωνείων με έδρα το Μίσιγκαν.

«Οι προηγούμενες ανακοινώσεις περιλάμβαναν τουλάχιστον κάποιες εξαιρέσεις κατά τη μεταφορά, ώστε τουλάχιστον οι εισαγωγείς να μπορούν να λαμβάνουν λογικές αποφάσεις αγοράς», δήλωσε ο Bryant, πρόεδρος της συμβουλευτικής υπηρεσίας εμπορικής συμμόρφωσης, Trade IQ. 

Η νέα λίστα περιλαμβάνει ανταλλακτικά αυτοκινήτων, χημικά, πλαστικά και εξαρτήματα επίπλων – καταδεικνύοντας την εμβέλεια της εξουσίας του Trump να χρησιμοποιεί τομεακούς δασμούς. Αυτό είναι ξεχωριστό από την εκτελεστική εξουσία που επικαλέστηκε για τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς του.

«Βασικά, αν είναι γυαλιστερό, μεταλλικό ή σχετίζεται έστω και ελάχιστα με χάλυβα ή αλουμίνιο, πιθανότατα βρίσκεται στη λίστα. Δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη δασμό — είναι μια στρατηγική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται τα παράγωγα χάλυβα και αλουμινίου», έγραψε σε μια ανάρτηση στο LinkedIn ο Brian Baldwin, αντιπρόεδρος τελωνείων στις ΗΠΑ στον γίγαντα logistics Kuehne + Nagel International AG.

