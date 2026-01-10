Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα: «Θα μιλάτε με εμάς, όχι με το Καράκας»

Μία εβδομάδα μετά την αμερικανική επίθεση στην Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες (9.1.25) στον Λευκό Οίκο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας βιομηχανίας πετρελαίου με στόχο να τους πείσει να επενδύσουν στα τεράστια κοιτάσματα της Βενεζουέλας διαβεβαιώνοντάς τους ότι οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Συγκεκριμένα, στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων αμερικανικοί κολοσσοί, αλλά και η ιταλική Eni και η ισπανική Repsol. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επενδύσεις που σχεδιάζονται θα μπορούσαν να φτάσουν «τουλάχιστον τα 100 δισ. δολάρια».

Ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένες εγγυήσεις, την ώρα που έχει αποκλείσει αμερικανική στρατιωτική παρουσία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

«Θα συνδιαλέγεστε με τις ΗΠΑ, όχι με τη Βενεζουέλα»

Το πιο ξεκάθαρο – και αιχμηρό – μήνυμα ήρθε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων θα τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Ουάσινγκτον. «Θα μιλάτε απευθείας μαζί μας. Δεν θα μιλάτε με τη Βενεζουέλα», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν ποιες εταιρείες θα πάρουν το «πράσινο φως».

Φόβοι και δεύτερες σκέψεις από τους κολοσσούς του πετρελαίου

Παρά τις διαβεβαιώσεις, αρκετές εταιρείες εμφανίστηκαν επιφυλακτικές. Ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, υπενθύμισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν κατασχεθεί δύο φορές στο παρελθόν. «Για να επιστρέψουμε για τρίτη φορά, θα απαιτούνταν πολύ σημαντικές αλλαγές», σημείωσε, προσθέτοντας πως υπό τις παρούσες συνθήκες μια επένδυση θα ήταν «αδύνατη».

Αντίθετα, η Chevron, η οποία διατήρησε την άδειά της στη Βενεζουέλα, εμφανίστηκε πιο θετική. Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Μαρκ Νέλσον, δήλωσε ότι η Chevron είναι «πρόθυμη να βοηθήσει τη Βενεζουέλα να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον».

Υπενθυμίζεται ότι η ExxonMobil και η ConocoPhillips είχαν αποχωρήσει από τη χώρα το 2007, αντιδρώντας στις εθνικοποιήσεις του Ούγκο Τσάβες. Σε ανακοίνωσή της προς το AFP, η ConocoPhillips ανέφερε ότι εκτίμησε τη συζήτηση σχετικά με την «ετοιμότητα της Βενεζουέλας να δεχθεί επενδύσεις».

«Θα πάρει χρόνο» η επανεκκίνηση της παραγωγής

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, παραδέχθηκε ότι «θα χρειαστεί χρόνος» για να επανεκκινήσει η παραγωγή πετρελαίου στη χώρα.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, άνω των 300 δισ. βαρελιών, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ. Ωστόσο, η παραγωγή παραμένει περιορισμένη, κοντά στο 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, λόγω έλλειψης επενδύσεων και των αμερικανικών κυρώσεων. Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω έντονης πολιτικής αβεβαιότητας.