Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Ο Τραμπ ζητά αύξηση μαμούθ στις αμυντικές δαπάνες: Στόχος 1,5 τρισ. δολάρια έως το 2027

Ο «Ονειρικός Στρατός» του Τραμπ, εφόσον εγκριθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αύξηση δαπανών στην ιστορία του αμερικανικού στρατού, την ώρα που οι δαπάνες εθνικής ασφάλειας για το τρέχον οικονομικό έτος έχουν ήδη εγκριθεί στα 901 δισ. δολάρια
Στρατιώτης
REUTERS / Nadja Wohlleben

Αύξηση άνω του 50% στις ετήσιες αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας τον σχετικό προϋπολογισμό στα 1,5 τρισ. δολάρια έως το 2027, μια άνευ προηγουμένου αύξηση, την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα καλύψουν τα έσοδα από τους δασμούς που επιβλήθηκαν τον τελευταίο χρόνο.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να οικοδομήσουμε τον “Ονειρικό Στρατό” που εδώ και καιρό δικαιούμαστε και, το σημαντικότερο, να παραμείνουμε ασφαλείς και προστατευμένοι, ανεξαρτήτως εχθρού», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, τα «τεράστια έσοδα» από τους δασμούς θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση της αύξησης των αμυντικών δαπανών, τη μείωση του εθνικού χρέους, αλλά και τη χορήγηση ενός «ουσιαστικού μερίσματος» σε Αμερικανούς πολίτες με μεσαία εισοδήματα

Εφόσον εγκριθεί, η πρόταση θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αύξηση δαπανών στην ιστορία του αμερικανικού στρατού, τη στιγμή που οι δαπάνες εθνικής ασφάλειας για το τρέχον οικονομικό έτος έχουν ήδη εγκριθεί στα 901 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, το αίτημα έρχεται σε αντίθεση με άλλες προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς ο Λευκός Οίκος είχε στο παρελθόν επιδιώξει περικοπές σε ορισμένες δαπάνες του Πενταγώνου, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ίλον Μασκ για περιορισμό του κόστους. Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν για την άμυνα περισσότερα χρήματα από ό,τι οι εννέα χώρες με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες στον κόσμο μαζί, σύμφωνα με το Ίδρυμα Peter G. Peterson.

Παράλληλα, θεωρείται απίθανο τα έσοδα από τους δασμούς να επαρκούν για να καλύψουν μια τόσο μεγάλη αύξηση. Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, οι δασμοί απέφεραν περίπου 195 δισ. δολάρια έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι επιθυμεί τη χρήση των αυξημένων τελωνειακών εσόδων για τη χορήγηση επιταγών επιστροφής δασμών ύψους 2.000 δολαρίων στους περισσότερους Αμερικανούς.

Το αίτημα του Τραμπ θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο. Ο ίδιος δήλωσε ότι έλαβε την απόφαση έπειτα από «μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις με γερουσιαστές, βουλευτές, υπουργούς και άλλους πολιτικούς εκπροσώπους».

Στο στόχαστρο βάζει ο Τραμπ τις μεγάλες εταιρείες όπλων

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να πιέσει τους μεγάλους εργολάβους άμυνας να μειώσουν τις δαπάνες για επαναγορές μετοχών και μερίσματα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν τις επενδύσεις σε εργοστάσια, εξοπλισμό και έρευνα όπλων.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «Οι αμυντικές εταιρείες εκδίδουν τεράστια μερίσματα και μαζικές επαναγορές μετοχών, εις βάρος των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Αυτή η κατάσταση δεν θα επιτρέπεται ή δεν θα γίνεται πλέον ανεκτή!»

Σε ξεχωριστή ανάρτηση ο Τραμπ ξεχώρισε την RTX Corp., κατασκευαστή του πυραυλικού συστήματος Patriot, με την αμυντική της μονάδα Raytheon να δηλώνει ότι «δεν θα συνεργάζεται πλέον με το Υπουργείο Πολέμου» αν δεν αυξήσει τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Οι μετοχές της RTX και άλλων μεγάλων εταιρειών, όπως οι Northrop Grumman, Lockheed Martin και General Dynamics, υποχώρησαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
131
117
106
102
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ – Chevron: Στο τραπέζι η επέκταση της άδειας για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Την Παρασκευή (9.1.26) ο Τραμπ θα συναντηθεί με στελέχη της Chevron στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν για την επέκταση της ειδικής άδειας στην Βενεζουέλα, που της επιτρέπει να εξαιρείται από τις αμερικανικές κυρώσεις
Houston, TX, USA - Apr 16, 2025: Exterior view of Chevron Corporation's global headquarters in Houston, Texas. Chevron Corporation is an American multinational energy corporation
Newsit logo
Newsit logo