Οι αποθήκες πετρελαίου «ξεχειλίζουν» – Ο κίνδυνος να κλείσουν πετρελαιοπηγές λόγω του αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν

Κάθε μέρα που περνάει με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ από τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν προστίθεται κόστος σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και ενισχύονται τα εφιαλτικά σενάρια για το μέλλον με επίκεντρο την κρίση του πετρελαίου.
Υπάρχει πολύ πετρέλαιο που πρέπει να επανέλθει στην αγορά καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ και οι ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στερούν από την αγορά σχεδόν 12 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα ενώ σύμφωνα με τον Ecoinomist oι απώλειες του πολέμου σε παραγωγή και μεταφορές μπορεί να φτάσουν τα 1,5 δισ. βαρέλια.
Εντωμεταξύ, ο συνεχής ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ στραγγαλίζει τις εξαγωγές πετρελαίου και προκαλεί ασφυξία στην παραγωγή. Αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι η παραγωγή πετρελαίου είναι συνεχής. Τροφοδοτεί σε συνεχή βάση τις εξαγωγές. Με τις αποθήκες γεμάτες και τα πλοία εγκλωβισμένα στα λιμάνια το Ιράν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να αναγκαστεί να διακόψει την παραγωγή κοιτασμάτων.
Όμως εάν κλείσει μια πετρελαιοπηγή οι εγκαταστάσεις εκεί δεν είναι εύκολο να επιστρέψουν σε κανονική λειτουργία άμεσα. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που διαρκεί από 2 έως και πάνω από 6 μήνες.
Η επανεκκίνηση απαιτεί σταδιακή, πειθαρχημένη και συχνά αργή αποκατάσταση της πίεσης για την αποφυγή μόνιμης ζημιάς στις δεξαμενές.
Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τόσο οι ζημιές στις υποδομές όσο και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν κλιμακώσει επικίνδυνα τους κινδύνους για αγωγούς και δεξαμενές αποθήκευσης.
Αναλυτές και εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι ακόμη και με άμεση κατάπαυση του πυρός, η αγορά πετρελαίου θα αντιμετωπίσει μήνες μειωμένης προσφοράς μέχρι η παραγωγή να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα. Τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν είναι πολλά όπως και οι προκλήσεις που αναδύονται.
- Αποσυμφόρηση των Στενών του Ορμούζ: Τα πάνω από 120 δεξαμενόπλοια που έχουν ακινητοποιηθεί εντός του Κόλπου θα πρέπει να ταξιδέψουν στους προορισμούς τους μεταφέροντας δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που έχουν φορτώσει και δίνοντας χώρο στα άδεια δεξαμενόπλοια που περιμένουν να εισέλθουν στα Στενά για να φορτώσουν κι αυτά.
- Μείωση των αποθεμάτων: Τα άδεια πλοία θα αντλούν πρώτα πετρέλαιο από τις αποθήκες που έχουν γεμίσει επειδή οι παραγωγοί δεν είχαν πού αλλού να το τοποθετήσουν.
- Επανεκκίνηση της παραγωγής: Ορισμένες πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής έκλεισαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και η ενεργοποίηση της παραγωγής δεν είναι σαν να ανοίγεις έναν διακόπτη. Είναι μια σύνθετη μηχανική διαδικασία που απαιτεί μήνες, καθώς η παραγωγή θα πρέπει να επανεκκινήσει αργά για να διασφαλιστεί ότι τα κοιτάσματα αργού πετρελαίου δεν θα καταρρεύσουν, απαιτώντας εκ νέου γεώτρηση και άλλες επισκευές.
- Αποκατάσταση ζημιών: Ορισμένα διυλιστήρια, παραγωγοί φυσικού αερίου και ορισμένοι παραγωγοί πετρελαίου υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου και η αποκατάσταση των ζημιών σε κρίσιμες υποδομές θα μπορούσαν να διαρκέσουν χρόνια για να ολοκληρωθούν σύμφωνα με πετρελαϊκές εταιρείες.
- Καθαρισμός από νάρκες: Το Ιράν είχε απειλήσει να κάνει ναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ και πολλά πλοία ενδέχεται να μην είναι πρόθυμα να αναλάβουν αυτό το ρίσκο να περάσουν από την επικίνδυνη ζώνη.